Tuchel legt sich mit Matthäus an - der reagiert souverän

Hitzige Diskussion bei "Sky" zwischen Bayern-Trainer Tuchel (M.) und Experte Matthäus (r.)

Der FC Bayern hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet und den BVB nach dem Pokal-Aus völlig verdient mit 4:0 aus dem Dortmunder Stadion geschossen. Cheftrainer Thomas Tuchel war hinterher dennoch sichtlich angefressen. Zur Zielscheibe wurde TV-Experte Lothar Matthäus.

Thomas Tuchel war nach der Gala seines FC Bayern gegen Borussia Dortmund genervt. "Jetzt haben wir 4:0 gewonnen und ihr müsst eine 180-Grad-Wende machen - viel Spaß", fauchte er zum Abschluss seines Interviews nach dem Spitzenspiel bei "Sky" in Richtung Moderator Sebastian Hellmann und TV-Experte Lothar Matthäus.

Er wolle am liebsten "einfach gehen" und das Interview beenden, legte er zum Abschluss nach und entkabelte sich eilig. "Wir haben vieles gehört, was bei uns alles nicht stimmt - so schlimm kann es ja nicht gewesen sein."

Dann dampfte er ab, um auf der Pressekonferenz den nächsten Seitenhieb folgen zu lassen: "Soll ich Didi ("Sky"-Experte Hamann, Anm. d. Red.) und Lothar zitieren? Für keine Weiterentwicklung und ein schlechtes Innenverhältnis zwischen Trainer und Mannschaft sah es ganz okay aus. Den Rest erfahrt ihr von den Experten."

Schon unmittelbar vor dem Bundesliga-Topspiel hatte der Trainer im Interview mit "Sky"-Reporter Patrick Wasserziehr gegen Dietmar Hamann und Lothar Matthäus gestichelt ("Ich möchte die Experten nicht stören.") - nach der Partie bekam der Rekordnationalspieler die Wut am eigenen Leib zu spüren.

Tuchel geht Matthäus an: "Dann mach du das heute auch"

Auf die Einstiegsfrage von Hellmann, warum der FC Bayern nach dem blamablen Pokal-Aus derart aufdrehte, hatte Tuchel noch mit beißender Ironie mit Blick auf jüngste Medienberichte geantwortet: "Trotz Zerwürfnis in der Mannschaft mit dem Trainer? Trotz keiner Weiterentwicklung? So eine Überraschung." An Matthäus gerichtet legte der 50-Jährige bei der Frage nach einer Analyse nach: "Lothar weiß es bestimmt, und wenn der es nicht weiß, weiß es der Didi."

Der ehemalige Nationalspieler verteidigte sich vor laufender Kamera, er habe die Leistung der Bayern gegen Dortmund in seiner Analyse in höchsten Tönen gelobt. Sichtlich irritiert schob er hinterher: "Thomas, wenn ich mal eine andere Meinung habe, müssen wir das doch nicht so austragen."

Tuchel war es egal: "Dann mach du das heute auch, ihr haltet euch ja sonst auch nicht zurück. Lothar kann das machen, sonst kann Didi das machen." Angesprochen von Moderator Hellmann auf den offensichtlichen Ärger und die Ironie sagte der Bayern-Trainer: "Ja, und? Das ist nicht erlaubt? Das mögen Sie nicht?"

Auf eine weitere Diskussion mit Matthäus ließ sich der Trainer derweil gar nicht ein, er ätzte: "Ich höre von schlechten Phasen, dabei haben wir zwei Liga-Unentschieden und führen unsere Champions-League-Gruppe an."

Matthäus und Hamann hatten in den vergangenen Wochen teils deutliche Kritik an den Bayern geübt und gefolgert, dass sich das Münchner Spiel unter Tuchel nicht weiterentwickelt habe. Auf der Spieltagspressekonferenz am Freitag hatte Tuchel noch mit einem ironischen Kommentar auf die Kritik reagiert.

Matthäus kann mit Tuchel-Breitseite leben

Matthäus reagierte gelassen auf Tuchels kleinen Ausbruch. "Jeder hat seine Sichtweise, und ich glaube, dass ich versuche, korrekt umzugehen", sagte der Sky-Experte nach dem 4:0 der Münchner am Samstagabend bei Borussia Dortmund. Wenn er kritisiert werde, so wie von Tuchel am Freitag während einer Pressekonferenz, nehme er das hin. "Wenn er es ernst gemeint hat, dann darf er es ernst meinen. Ich kann damit leben", sagte er.

Kritik wie nach der Pokalpleite in Saarbrücken gehöre dazu, so der Weltmeister von 1990. "Du wirst kritisiert, und wenn du dann 4:0 in Dortmund gewinnst, wirst du wieder gelobt. Das ist das Fußballgeschäft. Und es gehört dazu, dass wir von der Seite vor der Kamera solche Spiele und Ergebnisse beurteilen."