Goretzka: So haben "wir sie plattgemacht"

IMAGO/Joachim Bywaletz

Leon Goretzka und die Bayern überrollten den BVB - mal wieder

Wer gehofft hatte, selbstbewusste Dortmunder würden einen angeknockten FC Bayern in die Krise schießen, wurde Samstagabend bitter enttäuscht. 4:0 putzten die Münchner den BVB in dessen Fußball-Tempel - eine Machtdemonstration. Und das trotz eines "ungewöhnlichen" Spiels.

Der Sieg sei "natürlich sehr souverän" gewesen, sagte Bayern-Star Leon Goretzka bei "Sky". "Das Spiel war fast ein bisschen ungewöhnlich, gerade die zweite Halbzeit. Das ist auch unserer personellen Situation geschuldet, wir haben auf eine Fünferkette umgestellt und hatten dann wenig den Ball."

Den Schlüssel zur Abreibung der schwarzgelben sah Goretzka im schnellen Umschaltspiel. "Über Konter, die wir heute sehr gut ausgespielt haben, haben wir den Gegner plattgemacht", freute sich Goretzka, der im Mittelfeld in Abwesenheit von Joshua Kimmich den Antreiber gegeben hatte.

"Es ist das geilste Auswärtsspiel hier. Seit ich bei Bayern bin, habe ich noch kein Auswärtsspiel bei Dortmund verloren", ordnete der gebürtige Bochumer den Sieg beim Pott-Klub ein. "Es macht einfach Spaß: Die Stimmung ist überragend, die Dortmunder Fans machen richtig Theater und unsere Fans hört man immer nach den Toren. Für diese Duelle spielt man Fußball."

FC Bayern: Bei Neuer passt's

Bayern-Kapitän Manuel Neuer lobte derweil Dreierpacker Harry Kane. "Es ist einfach die Erfahrung und die ganzen Abläufe und Aktionen, die er in seiner Karriere erlebt hat. Die hat er natürlich nicht in England gelassen, sondern in die Bundesliga gebracht. Das hat er unter höchster Bravour gezeigt, seitdem er unser Trikot anhat. Wir sind so froh, dass wir ihn in der Mannschaft haben und er zeigt es Woche für Woche", sagte Neuer.

Für ihn selbst sei nach dem Comeback "jedes Spiel, jedes Training und jede Aktion sehr wichtig", kommentierte Neuer seine Parade gegen Marco Reus. "Ich musst lange warten bis der erste Balle kam und musste in der Situation noch lange warten, weil ich nicht wusste, ob Min-Jae Kim den Ball noch abfälscht, das hat aber dann super zum Ablauf gepasst."