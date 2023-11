Versteckte Eberl-Andeutung von Dreesen?

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen mit Vereinspräsident Herbert Hainer

Nach dem 4:0 beim Erzrivalen BVB ist der Pokal-Blues beim FC Bayern abgeklungen. Schon ziehen die ersten Geigen wieder über dem Münchner Himmel auf. Auf eine mögliche Extra-Note namens Max Eberl gefragt, weicht Vorstandschef Jan-Christian Dreesen aus.

Nach seinem Aus als Sportchef bei RB Leipzig gilt Eberl vielen als logischer Mann für den Posten des Bayern-Sportvorstands, der seit dem Rauswurf von Hasan Salihamidzic im Mai vakant ist.

Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen ließ sich nach dem 4:0 in Dortmund allerdings nicht in die Karten schauen - und lobte lieber Sportdirektor Christoph Freund. "Ich bin der Meinung, dass wir aktuell einen fantastischen Sportdirektor haben, den man seine Arbeit machen lassen muss. Die anderen Themen werden zu dem Zeitpunkt ein Thema, wenn es an der Zeit ist", sagte Dreesen bei "Sky".

Und weiter: "Alles, was dem FC Bayern hilft, beste Qualität zu haben und Titel zu gewinnen - dafür bin ich." Ein versteckter Hinweis, dass Eberl doch die Wunsch-Personalie an der Säbener Straße ist?

FC Bayern: Dreesen lobt "Top-Kader"

Der 50-Jährige hat seine Qualitäten jedenfalls viele Jahre bei Borussia Mönchengladbach und zuletzt auch in Leipzig gezeigt. Eberl hat sich seit seiner Entlassung in Leipzig noch nicht zu einem möglichen Engagement in München geäußert. Er pflegt seit Jahren ein gutes Verhältnis zu Bayern-Patron Uli Hoeneß.

Dreesen stellte indes eine mögliche Transferoffensive der Bayern im Winter in Aussicht, wenngleich er den aktuellen Kader lobte. "Wir haben nach wie vor eine Top-Qualität im Kader. Das heißt aber nicht, dass wir vielleicht den ein oder anderen Spieler anschauen und uns im Winter verstärken. Wir haben eine sehr gute Qualität im Kader, wenn sie sich anschauen, was noch auf der Bank sitzt. Wenn wir es für notwendig erachten an den richtigen Stelen uns zu verstärken, dann werden wir das tun."

Hin und weg war der Bayern-Boss von Dreierpacker Harry Kane. "Einfach fantastisch", kommentierte Dressen die Leistung des 100-Millionen-Manns bei der 4:0-Gala beim BVB.