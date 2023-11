"Durchweg zu wenig": Kehl kritisiert BVB-Versager

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Sebastian Kehl ist nach der Niederlage gegen den FC Bayern enttäuscht

Mit viel positiver Energie ging Borussia Dortmund am Samstag in das Top-Spiel gegen den FC Bayern. Nach einer heftigen 0:4-Klatsche im eigenen Stadion ist der Optimismus beim BVB jedoch verflogen. Sportdirektor Sebastian Kehl ärgert sich mächtig über den schwachen Auftritt.

"Es ist eine absolut verdiente Niederlage, ein gebrauchter Tag. Es war frustrierend, dass wir nach neun Minuten 0:2 in Rückstand waren. Da war das Spiel schon erledigt, weil die Bayern sehr dominant waren", sagte der 43-Jährige nach Abpfiff.

Die Niederlage gegen den großen Widersacher aus dem Süden wollte der ehemalige Mittelfeldspieler überhaupt nicht schönreden. Es sei eine "Qualitätsthematik" gewesen.

"Geschwindigkeit, Herangehensweise, Aggressivität - das war durchweg einfach zu wenig", beklagte Kehl. "Es war kein gutes Spiel von uns. Die Griffigkeit hat uns gefehlt."

BVB verkauft sich gegen den FC Bayern unter Wert

Von Beginn an hatte der Rekordmeister dem Verfolger aus Westfalen die Grenzen aufgezeigt. Schon nach neun Minuten hatten Dayot Upamecano und Harry Kane eine klare 2:0-Führung hergestellt. Nach dem Seitenwechsel konzentrierte sich die Tuchel-Elf auf das Konterspiel und schraubte das Ergebnis durch zwei weitere Kane-Tore in die Höhe.

Der Schmerz über die erste Bundesliga-Pleite der Saison wiegt in Dortmund noch schwerer, da man sich gegen angeschlagene Bayern durchaus etwas ausgerechnet hatte. "Wir sind alle enttäuscht, es war eine Euphorie da. Wir sind viel besser als das, was wir gezeigt haben", ärgerte sich Kehl.

Gleichwohl will der Nachfolger von Michael Zorc nun keine Untergangsstimmung beim BVB zulassen. "Wir sollten jetzt nicht alles kaputtreden, dass alles wieder in Schutt und Asche liegt", beschwor Kehl.

Viel Zeit zum Lecken der Wunden bleibt nicht. Schon am Dienstag (18:45 Uhr) steht in der Champions League gegen Newcastle United das nächste richtungsweisende Spiel an.