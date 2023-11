Ex-Meistercoach sieht in Tuchel einen Dünnhäuter

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Thomas Tuchel coachte in Dortmund äußerst engagiert an der Seitenlinie - sah sogar Gelb

Thomas Tuchel hat in den letzten Tagen Emotionen gezeigt: Auf der PK vor dem Bundesliga-Klassiker beim BVB reagierte er genervt auf Experten-Kritik, bei "Sky" legte er sich vor laufender Kamera mit Lothar Matthäus an, während des Spiels sah der Trainer die Gelbe Karte. Ein früherer Münchner Meistermacher hält Tuchel nervlich für angeschlagen - und zweifelt an dessen FCB-Zukunft.

Dass Tuchel auf die kritischen Töne der "Sky"-Experten Matthäus und Dietmar Hamann derart gereizt reagierte, wundert Felix Magath. Das Auftreten des Bayern-Trainers hinterlasse keinen guten Eindruck, sagte der frühere Münchner Coach bei "Bild TV".

"Eigentlich ist noch gar nichts los in der Liga. Der FC Bayern hat nur einen rabenschwarzen Pokal-Tag gehabt. Da muss man als Trainer auch Kritik einstecken", so der 70-Jährige.

Er sehe in den Experten-Stimmen "keine unanständige Kritik", befand Magath und gab Tuchel einen Seitenhieb mit. "Wenn der Trainer jetzt schon so empfindlich reagiert, wird es wahrscheinlich keine einfache Saison."

FC Bayern: Tuchel extrem bissig und gereizt

Tuchel hatte nach der Pokal-Blamage der Bayern in Saarbrücken in diversen Interviews mit beißender Ironie auf die Aussagen Matthäus' und Hamanns reagiert. "Wir haben vieles gehört, was bei uns alles nicht stimmt - so schlimm kann es ja nicht gewesen sein", wetterte er nach dem Sieg in Dortmund bei "Sky".

Und wenig später auf der PK: "Für keine Weiterentwicklung und ein schlechtes Innenverhältnis zwischen Trainer und Mannschaft sah es ganz okay aus. Den Rest erfahrt ihr von den Experten."

"Ich bin auch der Meinung, dass es noch nicht richtig rund läuft", kritisierte Magath Tuchel und die Bayern trotz der 4:0-Gala beim BVB. "Man hat noch nicht den Eindruck, dass die Mannschaft stabil ist." Magath äußerte zudem Zweifel, ob Tuchel am Ende der Saison noch Trainer in München sei.