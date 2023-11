Erleichterung auf Schalke: Geraerts lobt die Moral

IMAGO/Sportfoto Zink / Peter Kotzur

Der FC Schalke 04 feierte den zweiten Sieg unter Karel Geraerts

Das kriselnde Schalke 04 hat einen wichtigen Sieg gelandet. An der Spitze der 2. Bundesliga kommt es zur Hamburger Stadtmeisterschaft.

Die krisengeplagten Schalker feierten ausgelassen vor ihren Fans, als wäre der Klassenerhalt bereits geschafft. Ist er zwar noch längst nicht: Aber immerhin sendete der Absteiger durch ein schwer erkämpftes 2:1 (1:0) im Duell der Altmeister beim 1. FC Nürnberg ein weiteres königsblaues Lebenszeichen.

An der Spitze elektrisiert derweil das Hamburger Stadtduell: Sowohl Spitzenreiter St. Pauli als auch Verfolger HSV gaben sich keine Blöße.

Von derartigen Sphären kann Schalke 04 derzeit nur träumen. Entsprechend groß war die Erleichterung nach dem zweiten Ligaerfolg unter dem neuen Trainer Karel Geraerts. Er sei erst einmal in die Kabine gegangen, sagte Sportdirektor Andre Hechelmann, und habe "alleine durchgeatmet. Und dann bin ich raus und habe mich mit den Jungs gefreut, dass sie feiern dürfen".

Geraerts sprach von einem "sehr wichtigen Sieg". Für Schalke war es gar der erste Auswärtserfolg der Saison. Dies tue nach dem 3:2-Heimsieg gegen Hannover, betonte Lino Tempelmann, "extrem gut".

Dominick Drexler erzielte die Führung für S04. Florian Flick glich vor 47.000 Zuschauern im ausverkauften Max-Morlock-Stadion aus (47.). Doch Danny Latza gelang der späte Siegtreffer (89.). "Mir war wichtig, dass mein Team nach dem 1:1 die Köpfe nicht hängen lässt. Die Mannschaft hat sich in die Partie zurückgebissen", lobte Geraerts die Moral.

HSV nach Durchhänger wieder in der Spur

Doch Tempelmann richtete angesichts der weiterhin prekären Lage sofort auch den Blick nach vorne: "Jetzt gilt es, gegen Elversberg weiterzumachen." Für Zuversicht sorgt bei ihm aber der neue Coach: "Er macht einen guten Job, gibt uns einen guten Plan an die Hand. Wir wollen Woche für Woche Schritte nach vorne machen."

Während die Schalker weiter in der Findungsphase sind, liefern sich die beiden Hamburger Zweitligisten derzeit ein spannendes Rennen an der Spitze. Tabellenführer St. Pauli hatte bereits am Freitag beim 2:0 in Elversberg vorgelegt, der HSV zog durch ein 2:0 gegen Magdeburg am Samstagabend durch die Tore von Laszlo Benes (9.) und Bakery Jatta (72.) nach und liegt weiter zwei Zähler hinter dem Rivalen.

Nach einem Durchhänger im September blieb der HSV zum fünften Mal in Folge ungeschlagen. Auch wenn es noch etwas dauert: Schon jetzt ist in Hamburg das Kribbeln vor dem direkten Duell um die "Stadtmeisterschaft" am 1. Dezember spürbar.

"Jeder freut sich schon seit es terminiert ist auf das Derby - das ist einfach so", sagte Kapitän Jonas Meffert bei Sport1. Und Torwart Daniel Heuer Fernandes fügte an: "Freude hast du immer, wenn du weißt, dass es zweimal im Jahr gegen St. Pauli geht." Aber, warnte er, "dazwischen sind auch noch Spiele, und wir wollen fokussiert bleiben und punkten".