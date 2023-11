BVB-Ikone adelt "Unterschiedsspieler" Kane

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Harry Kane machte Nico Schlotterbeck und den BVB nass

Kane, Kane, Kane - für den BVB war der 100-Millionen-Mann des FC Bayern im Topspiel des 10. Bundesliga-Spieltags ein absoluter Albtraum. Drei Buden schenkte der Engländer den Schwarzgelben ein. Eine BVB-Ikone zieht den Hut - und kritisiert die Borussen-Abwehr.

"Man weiß genau, zu welcher Reaktion die Bayern fähig sind. Das war mir klar", sagte Jürgen Kohler im "Doppelpass" von "Sport1" zum 4:0 der Münchner in Dortmund. Der entscheidende Faktor nach der Pokal-Blamage in Saarbrücken sei die Rückkehr von Stürmerstar Kane gewesen.

"Der wichtigste Spieler ist zurückgekommen, das war Kane. Wenn er einmal nicht gespielt hat, hat Bayern immer Probleme, ins Spiel zu kommen. Er ist der Unterschiedsspieler. Er kann führen, er geht in schwierigen Momenten voran, spricht mit den Mitspielern. Er ist die starke Schulter für die Mitspieler. Das hat im Pokal gefehlt", adelte der frühere Weltklasse-Verteidiger den Briten.

Es sei "drei Jahre her, dass die Bayern so ein Spiel in Perfektion abgeliefert haben", lobte Kohler zudem die gesamte Elf von Thomas Tuchel.

Mit der BVB-Abwehr ging der 58-Jährige hart ins Gericht und holte zu einem Rundumschlag aus. "Das ist nicht nur ein Problem bei Borussia Dortmund, sondern ein nationales. Spieler müssen gegen den Ball besonders gierig sein. Da fehlt mir ein Stück weit die Fokussierung. Wenn du die nicht hast, hast du es schwer."

BVB: Kohler kritisiert körperlose Borussen

Mann könne nicht wie die BVB-Verteidiger "mit dem Fernglas da stehen, sondern du musst Körperkontakt suchen. In der Häufigkeit, in der das passiert, ist das nicht in Ordnung. Du kannst ein Spiel auch so gestalten, dass es 0:0 ausgeht", kommentierte Kohler den frühen Rückstand des BVB.

Für Bayern-Coach Thomas Tuchel und dessen jüngste Reizwort-Attacken gegen TV-Experten hat Kohler derweil Verständnis. "Er hat Ventile geöffnet, was ihn beschäftigt hat. Das muss man ihm zugestehen."

Kohler spielte von 1989 bis 1991 selbst für den FC Bayern, mit dem er eine Meisterschaft gewann. Zur Klub-Legende wurde er aber nach seiner Rückkehr aus Italien 1995 bei Borussia Dortmund. Mit dem BVB gewann er zweimal die Meisterschaft, 2002 verabschiedete ihn das Westfalenstadion als "Fußball-Gott".