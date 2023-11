"Ein Fehler": Effenberg kritisiert Tuchel-Auftritt

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Stefan Effenberg sieht das Verhalten von Thomas Tuchel kritisch

Rund um das Top-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern lieferte sich Thomas Tuchel am Wochenende ein öffentliches Verbal-Duell mit seinen Kritikern. Stefan Effenberg sieht die Auftritte des Cheftrainers kritisch.

Der Fußball-Abend im Signal Iduna Park wurde am Samstag zu einem denkwürdigen Ereignis. Erst nahm der FC Bayern seinen Dauer-Rivalen aus Dortmund fast schon traditionell nach allen Regeln der Kunst auseinander.

Mit dem Rückenwind des Sieges rechnete Tuchel dann bei "Sky" mit den Experten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann ab, die sich in den letzten Wochen zu seinen schärfsten Kritikern aufgeschwungen hatten.

Das Interview des TV-Senders in der großen Runde mit Matthäus brach der Coach sogar ab, bevor der Rekordnationalspieler auf seine Ausführungen reagieren konnte.

Effenberg glaubt, dass Tuchel das Thema damit nur noch größer gemacht hat. "So wird das nicht beruhigt und bereinigt. Jetzt wird Matthäus wieder kontern und Tuchel sagt anscheinend nichts mehr dazu. Ich verstehe Tuchel schon, dass es mal raus muss. Du darfst als Trainer aber ein Gespräch nicht abbrechen. Da hat er einen Fehler gemacht", kritisierte der ehemalige Bayern-Spieler am Sonntag im "Doppelpass" bei "Sport1".

Effenberg kann sich Pokal-Aus des FC Bayern nicht erklären

Insgesamt wirke Tuchel bei Gegenwind zuletzt "dünnhäutig", so der 55-Jährige weiter.

In den kommenden Wochen könne die Lage sogar weiter eskalieren, wenn sportlicher Erfolg ausbleiben sollte. "Wir sind im November und sie haben schon zwei Titel verloren - den Pokal und den Supercup. Daran muss sich Tuchel messen lassen", erinnerte der ehemalige Mittelfeldspieler.

Mit der Leistung gegen den BVB war Effenberg zwar zufrieden. Gleichzeitig erscheine das Pokal-Aus gegen Saarbrücken in allen Facetten aber noch unerklärlicher.

"Es war das beste Spiel unter Tuchel von der ersten bis zur letzten Minute in allen Bereichen. Das war wirklich beeindruckend. Diese Offensive von Bayern München kannst du in der Bundesliga nicht stoppen. Deswegen ist es umso mehr unverständlich, warum diese Spieler im Pokal nicht gespielt haben", prangerte er mit Blick auf Harry Kane an, der im Pokal 90 Minuten auf der Bank gesessen hatte.