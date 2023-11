Transfer-Duell im Winter um Schalke-Star Ouédraogo

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 wird von mehreren Klubs umworben

Assan Ouédraogo ist der große Hoffnungsträger des FC Schalke 04. Während Klubs wie der FC Bayern, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig Berichten zufolge dank der Ausstiegsklauseln im Vertrag des U17-Nationalspielers auf einen Transfer im Sommer hoffen, rückt nun ein Abschied im Winter in den Vordergrund. Dadurch könnte S04 abkassieren.

Inter Mailand gesellt sich zu den Klubs, die Jagd auf Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 machen. Das berichtet "Sport Italia".

Und nicht nur das: Die Nerazzurri sollen am Wochenende "produktive" Kontakte zum deutschen Zweitligisten geknüpft haben, um einen Transfer zu vereinbaren. Dabei geht es den Italienern angeblich nicht um einen Wechsel im Sommer, sondern schon im Winter.

Erwartet wird laut "Sport Italia" nun, dass auch Stadtrivale AC Milan nachzieht und ebenfalls mit den Schalkern in Kontakt tritt. Die Rossoneri waren in den vergangenen Wochen bereits als Interessent gehandelt worden. Gespräche mit den Gelsenkirchenern sollen in der kommenden Woche stattfinden, heißt es.

Verlässt Ouédraogo den FC Schalke 04 schon im Winter?

Ouédraogo hat in den vergangenen Monaten eine steile Entwicklung genommen. Nach dem Gewinn der U17-Europameisterschaft gab er für Schalke sein Profidebüt, im königsblauen Mittelfeld ist der Youngster seither eine feste Größe. Zudem wurde er in den Kader für die U17-Weltmeisterschaft in Indonesien berufen.

Das DFB-Talent besitzt beim FC Schalke 04 derzeit einen Nachwuchsvertrag, der mit seinem 18. Geburtstag am 9. Mai 2024 automatisch in einen Profivertrag umgewandelt wird. Wie "Sport Bild" berichtete, sind darin gleich mehrere Ausstiegsklauseln verankert, die schon ab dem 1. Juli 2024 greifen können.

Wie hoch die Ablösesumme ausfällt, hängt demnach unter anderem davon ab, ob der aufnehmende Klub in Deutschland oder im Ausland beheimatet ist. Deutsche Vereine müssten demnach "nur" sieben Millionen Euro hinlegen.

Sollte sich der FC Schalke 04 dazu entschließen, sein Top-Talent schon im Winter ziehen zu lassen, würde die Ablösesumme frei verhandelt - und damit womöglich über der Ausstiegsklausel liegen. Wie viel die Mailänder Klubs bereit sein sollen zu zahlen, geht aus dem Bericht von "Sport Italia" nicht hervor.