Medien: Mehrere Bayern-Stars unzufrieden

Auf die Spieler des FC Bayern ist nach dem Aus im DFB-Pokal reichlich Kritik eingeprasselt

In der Kabine des FC Bayern knistert es, hieß es nach dem Pokal-Aus und vor dem Spitzenspiel gegen den BVB beim Sender "Sport1". Gleich mehrere Führungsspieler seien aktuell unglücklich über ihre Rolle unter Cheftrainer Thomas Tuchel, heißt es nun bei "Bild".

Es gibt "immer unzufriedene Spieler", berichtet "Bild"-Reporter Christian Falk am Sonntag in der Sendung "Lage der Liga".

Ein Joshua Kimmich etwa sei "nicht begeistert, wenn ihm abgesprochen wird, dass er ein Sechser ist". Dessen Mittelfeldpartner Leon Goretzka "wird der Stammplatz entzogen, darf in der Vorbereitung nur am Rande mitmachen". Neuzugang Konrad Laimer müsse als Rechtsverteidiger spielen und "ist auch kein Sechser laut Tuchel". Und Thomas Müller habe "die Faust in der Tasche", wenn er wie gegen den BVB in der letzten Minute eingewechselt wird.

Dass es unzufriedene Spieler im Kader gibt, sei jedoch "normal beim FC Bayern". Auch unter Julian Nagelsmann oder Felix Magath (2004 - 2007), der in der Sendung als Studiogast geladen war, sei dies nicht anders gewesen, erinnerte Falk. Ob daher auch das Verhältnis zwischen Thomas Tuchel und einigen Bayern-Profis belastet ist, lasse sich dadurch aber nicht feststellen.

Matthäus: "Wenn das bei Tuchel falsch angekommen ist ..."

Der Münchner Cheftrainer hatte sich nach der 4:0-Gala seiner Mannschaft beim BVB die Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann und Lothar Matthäus vorgeknöpft, die zuletzt fehlende Weiterentwicklung moniert hatten. Zudem ärgerte er sich über den Vorwurf, dass das Binnenverhältnis zwischen ihm und dem Team nicht mehr stimmen soll. Dies ging allerdings nicht auf Hamann oder Matthäus zurück, sondern auf einen anderen Medienbericht nach der Pokal-Blamage.

"Was ich kritisiert habe, war, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Da hat mir diese Souveränität und Qualität, die gegen Dortmund gezeigt wurde, häufig gefehlt", bekräftigte Matthäus am Tag nach Tuchels TV-Schelte derweil bei "Sport1". "Wenn das bei Thomas Tuchel falsch angekommen ist, dann ist das seine Sache, wie er damit umgeht. Ich bin früher häufiger kritisiert worden, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Ich habe dann zweimal geschluckt und versucht, es im nächsten Spiel besser zu machen."