Hainer zeigt Verständnis für Tuchel-"Stoppschild"

IMAGO/Ulrich Wagner

Herbert Hainer ist Klubpräsident des FC Bayern

Nicht nur der deutliche 4:0-Sieg des FC Bayern gegen den BVB sorgte in der Fußball-Bundesliga am Samstagabend für Aufsehen. Nach dem Topspiel reagierte Cheftrainer Thomas Tuchel im Interview mit "Sky" gereizt. Grund dafür waren zurückliegende Aussagen von den TV-Experten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann. Vereinspräsident Herbert Hainer zeigt Verständnis für Tuchel.

"Jeder kann seine Meinung sagen und Kritik üben. Manchmal hatte man bei den Kritiken den Eindruck, dass bei uns alles in Schutt und Asche liegt und wir gegen den Abstieg spielen", sagte Hainer am Sonntag bei "Magenta Sport" und erinnerte: "Wir haben in der Bundesliga noch kein Spiel verloren: acht Siege, zwei Unentschieden. Wir haben in der Champions League die drei bisherigen Spiele gewonnen."

Im DFB-Pokal war der FC Bayern in der vergangenen Woche hingegen völlig überraschend durch ein 1:2 bei Drittligist 1. FC Saarbrücken ausgeschieden. "Nicht gut, aber das kann halt mal passieren", so Hainer.

"Insgesamt finde ich es gut, dass der Thomas jetzt ein Stoppschild gesetzt hat. Mir gefällt es, dass er so wehrhaft ist. Er hat genug Druck wie wir alle beim FC Bayern München. Ich finde es gut, dass er mal sagt: 'Bis hierher, lasst die Kirche im Dorf und jetzt haben wir euch in Dortmund gezeigt, wie es geht'", führte der 69-Jährige aus.

Nach BVB vs. FC Bayern: Tuchel liefert sich verbales Scharmützel

Tuchel hatte sich nach dem 4:0-Sieg des FC Bayern am Samstag im Interview mit "Sky" ein verbales Scharmützel mit Moderator Sebastian Hellmann und TV-Experte Lothar Matthäus geliefert.

Auf der anschließenden Pressekonferenz legte der Münchner Coach nochmal nach. "Soll ich Didi ("Sky"-Experte Hamann, Anm. d. Red.) und Lothar zitieren? Für keine Weiterentwicklung und ein schlechtes Innenverhältnis zwischen Trainer und Mannschaft sah es ganz okay aus. Den Rest erfahrt ihr von den Experten", sagte Tuchel.

Der 50-Jährige störte sich offensichtlich an den kritischen Tönen, die Matthäus und Hamann im Rahmen ihrer Expertentätigkeit zuletzt angestimmt hatten.