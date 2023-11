Asamoah sicher: Bayern-Meisterschaft nur mit Kane möglich

IMAGO/UWE KRAFT

Harry Kane überragte beim 4:0-Sieg des FC Bayern beim BVB

Im Bundesliga-Klassiker zwischen dem BVB und dem FC Bayern machte Harry Kane den Unterschied zugunsten der Münchner. Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah ist vom Rekordneuzugang mehr als angetan.

"Dieser Harry Kane begeistert mich von Woche zu Woche aufs Neue. 15 Ligatore nach zehn Spielen sind eine herausragende Bilanz, meine anfängliche Skepsis hat sich als vollkommen unbegründet erwiesen", schrieb der 45-Jährige in seiner neusten "kicker"-Kolumne.

Mit drei Treffern und zahlreichen weiteren Top-Aktionen hatte Kane, der im Sommer für 95 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum deutschen Branchenführer gewechselt war, den FC Bayern zu einem 4:0-Erfolg in Dortmund geführt.

Asamoah glaubt, dass der Kapitän der englischen Nationalmannschaft das entscheidende Puzzlestück ist, das dem Rekordmeister in der vorigen Spielzeit noch fehlte.

"Ich konnte es damals nicht so ganz nachvollziehen, dass die Bayern einen so fantastischen Ausnahmestürmer wie Robert Lewandowski gehen ließen. In der Saison ohne ihn hat man ja dann gesehen, wie schwerwiegend die Folgen der Trennung für das gesamte Offensivspiel der Bayern waren", erinnerte der Leiter des Lizenzbereichs beim FC Schalke 04.

Asamoah: FC Bayern braucht Kane für Meistertitel "zwingend"

Kane mache Lewandowski, der 2022 zum FC Barcelona abgewandert war, mittlerweile "vergessen – und seine Mitspieler obendrein besser", hob Asamoah hervor: "Ich denke da nur einmal an Leroy Sané, der sein Spiel mit Zielstürmer Kane in der Spitze auf noch breitere Füße stellen kann."

Der frühere S04-Angreifer spielt seine bislang beste Saison für den FC Bayern, steht bei neun Toren und fünf Vorlagen in 16 Pflichtspielen.

Asamoah beschloss: "Thomas Tuchel kann sich glücklich schätzen, Kane in seiner Mannschaft zu haben. Diesen Torjäger wird der FC Bayern auch zwingend brauchen, wenn es etwas werden soll mit der zwölften Deutschen Meisterschaft in Folge."