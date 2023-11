Bayern-Talent Pavlovic "hat Mumm in den Knochen"

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Aleksandar Pavlovic (l.) überzeugte im Spiel des FC Bayern beim BVB

Nach Frans Krätzig macht in dieser Saison in Aleksandar Pavlovic bereits das zweite Eigengewächs bei den Profis des FC Bayern München mächtig auf sich aufmerksam. Nach der Gala beim BVB gab es obendrauf ein Sonderlob von Urgestein Thomas Müller.

"Aleks ist ein super Junge. Ich mag seine Spielweise – er kann arbeiten, er lässt sich nicht unterkriegen, er hat den Blick immer oben und einen guten Touch", hob Müller nach dem hochverdienten 4:0 bei Borussia Dortmund am 10. Bundesliga-Spieltag in der Mixed Zone hervor.

Aleksandar Pavlovic war nach 60 Spielminuten beim Stand von 2:0 für den zuletzt angeschlagenen Innenverteidiger Dayot Upamecano in die Partie gekommen - nach einer Einwechslung beim Kantersieg (8:0) gegen Darmstadt sein erst zweiter Bundesliga-Einsatz der noch jungen Karriere. Leon Goretzka ersetzte den Franzosen in der Abwehr, der 19-jährige Pavlovic ging auf seine Position im zentralen Mittelfeld.

Bayern-Talent Pavlovic ist "extrem bodenständig"

Und das Münchner Eigengewächs, das als Siebenjähriger vom SC Fürstenfeldbruck zum FC Bayern ging und fortan alle Jugendmannschaften beim deutschen Rekordmeister durchlief, überzeugte. Zwar zahlte er im Kampf um den Ball hier und da Lehrgeld, unterm Strich hielt Pavlovic aber beachtlich mit. Mit der Vorlage zum 4:0 auf Harry Kane belohnte er sich für einen guten Auftritt, heißt es in der sport.de-Einzelkritik (Note 2,5).

Auch bei den Mitspielern kam die Leistung gut an, Thomas Müller lobte: "Er spielt Fußball, wie ich das kenne. Er lässt sich nicht unterkriegen. Und, was man heute gesehen hat: Er hat den Mumm in den Knochen."

Mittelfeldkollege Leon Goretzka bescheinigte dem Youngster, "extrem bodenständig" zu sein: "Es macht extrem Spaß zu sehen, wie er alles aufsaugt." Man habe Pavlovics Nervosität "gar nicht gespürt".

Für Pavlovic ist am Samstag derweil eine perfekte Woche zu Ende gegangen. Nach seinem Bundesliga-Debüt gegen Darmstadt unterschrieb er am Mittwoch einen Profivertrag beim FC Bayern, wodurch er nun bis 2027 an den Klub gebunden ist. Am kommenden Mittwoch könnte dem Achter womöglich sogar das Debüt in der Champions League winken, wenn der FC Bayern gegen Galatasaray das Achtelfinale klar machen will.