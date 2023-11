Tor-Maschine Kane lässt Lewandowski bibbern

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Bayern-Star Harry Kane schenkte dem BVB drei Dinger ein

Bayern-Star Harry Kane ist schon jetzt ein Mann der Bundesliga-Rekorde: 15 Buden nach zehn Spielen hat außer dem Engländer nur FCB-Ikone Gerd Müller (1968/69) gemacht. In der Premierensaison ist diese Quote aber noch keinem gelungen.

Geld schießt Tore. Bei Kane, für den die Bayern 100 Millionen + x an Tottenham überwiesen, stimmt die alte Fußball-Weisheit.

Doch der 30-Jährige ist nicht nur ein eiskalter Vollstrecker, er ist auch für das Spiel der Tuchel-Elf ein extrem wichtiger Faktor. 20 Scorerpunkte hat Kane schon gesammelt, also auch schon fünf Tore aufgelegt.

"Die ganzen Abläufe und Aktionen, die er in seiner Karriere erlebt hat, die hat er nicht in der Premier League gelassen, sondern mit in die Bundesliga gebracht. Wir sind so froh, dass wir ihn bei uns in der Mannschaft haben", lobte Kapitän Manuel Neuer die Nummer 9 der Bayern nach ihrem Dreierpack beim 4:0-Sieg beim BVB.

BVB-Ikone Jürgen Kohler stimmte im "Sport1-Doppelpass" in die Lobeshymnen ein. "Der wichtigste Spieler ist zurückgekommen, das war Kane. Wenn er einmal nicht gespielt hat, hat Bayern immer Probleme, ins Spiel zu kommen. Er ist der Unterschiedsspieler. Er kann führen, er geht in schwierigen Momenten voran, spricht mit den Mitspielern. Er ist die starke Schulter für die Mitspieler. Das hat im Pokal gefehlt", sagte Kohler mit Blick auf Bayerns-Pokal-Aus in Saarbrücken, bei dem Kane auf der Bank gesessen hatte.

FC Bayern: Kane braucht nicht viele Versuche

Netzt Kane so weiter, wird Robert Lewandowski in Barcelona langsam nervös werden. Der Pole hält mit 41 Saisontoren aus der Saison 2020/21 den Bundesliga-Rekord. Eine Kennzahl, die Kane insgeheim im Kopf haben dürfte.

Denn Kane fackelt nicht lange. Der "kicker" hat nachgerechnet: 43 Mal schoss er in der laufenden Saison schon aufs Tor - nur Leverkusens Victor Boniface (54) schloss noch häufiger ab.

Kane ist aber effizienter, braucht nur 2,9 Schüsse für einen Treffer. Ein Wert, den in der Liga - bei mehr als zwei abgegebenen Torschüssen - nur Stuttgarts Serhou Guirassy (2,3 bei 32 Torschüssen), Jonathan Tah (2,5 bei 5 Torschüssen) und Robin Gosens (2,8 bei 11 Torschüssen) toppen.