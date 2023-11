Hier läuft BVB gegen Newcastle United live im TV und Stream

IMAGO/MI News

Niclas Füllkrug (M.) trifft zum zweiten Mal mit dem BVB auf Newcastle United

Nach dem Bundesliga-Klassiker ist vor dem nächsten Champions-League-Kracher! Borussia Dortmund empfängt am Dienstagabend den englischen Top-Klub Newcastle United in der Champions League und will einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale setzen. Wo wird das vierte Gruppenspiel des BVB live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Die Konstellation in der Gruppe F ist nach den ersten drei Spieltagen eine ganz spezielle. Während Top-Favorit Paris Saint-Germain mit sechs Zählern auf Platz eins der Tabelle liegt, ringen Borussia Dortmund, Newcastle United und AC Mailand noch um den zweiten Platz, der ebenfalls für den Einzug in die K.o.-Phase berechtigt.

Das zweite direkte Aufeinandertreffen mit Newcastle ist für die Schwarz-Gelben somit besonders wichtig. Ein Heimdreier gegen die Engländer, und der BVB stellt die Weichen eindeutig auf Achtelfinale. Nach dem knappen 1:0-Auswärtssieg vor zwei Wochen gilt die Dortmunder Borussia nun sogar als leichter Favorit im Duell mit dem derzeit Tabellensechsten der Premier League.

Wie hat die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic die bittere 0:4-Schlappe im deutschen Klassiker gegen den FC Bayern verdaut? Wie treten die Magpies bei ihrem ersten Gastspiel in Dortmund auf? Und wo wird das Duell zwischen dem BVB und Newcastle live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft BVB vs. Newcastle United live im TV und Stream