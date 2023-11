Enthüllt: Nächster Topklub heiß auf Wirtz

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Florian Wirtz wurde zuletzt auch beim FC Bayern gehandelt

Florian Wirtz befindet sich mit Bayer Leverkusen auf einem Höhenflug. Der Nationalspieler soll mittlerweile bei mehreren europäischen Topklubs in den Fokus geraten sein. Nachdem zuletzt immer wieder der Name des FC Bayern fiel, mischt nun wohl auch der FC Liverpool im Transfer-Poker mit.

Laut "Daily Star" sind die Reds heiß auf Wirtz. Teammanager Jürgen Klopp sei demnach ein "großer Bewunderer" des 20-Jährigen.

Das britische Boulevardblatt bringt in diesem Zusammenhang sogar einen möglichen Vorstoß im Januar ins Spiel, ordnet die Erfolgschancen aufgrund Leverkusens Titelchancen in der Bundesliga aber gleichzeitig als äußerst unwahrscheinlich ein.

Der FC Bayern sowie Manchester City und der FC Chelsea sollen ebenfalls Interesse an Wirtz haben, so der "Daily Star". In den vergangenen Wochen wurden auch Real Madrid, der FC Barcelona sowie Paris Saint-Germain mit dem offensiven Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht.

Florian Wirtz ein Spieler für den FC Bayern?

Wirtz besitzt bei Bayer Leverkusen noch einen langfristigen Vertrag bis 2027. "Er hat hier ein wunderbares Umfeld mit Familie, Freunden und Verein. Als Spieler und als Persönlichkeit kann er bei Bayer 04 wachsen", kämpfte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes zuletzt in "Sport Bild" öffentlich um einen Verbleib des Hoffnungsträgers.

Der Funktionär verwies hierbei auch auf das junge Alter von Wirtz. "Wir dürfen nicht vergessen: Florian ist 20! Er spielt noch 14, 15 Jahre Fußball. Für ihn gibt es keinen Stress", versicherte Rolfes.

Die Interessenten dürften sich von solchen Aussagen aber nicht abschrecken lassen. Interessant: Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bezeichnete den Youngster unlängst am Rande einer Benefizveranstaltung des deutschen Rekordmeisters beim Circus Roncalli als "super Spieler".

Auf die Frage, ob Wirtz auch ein Spieler für den FC Bayern sei, antwortete Dreesen: "Das wird man sehen."