IMAGO/Wang Feng

Der FC Bayern hat Galatasaray zu Gast

Der FC Bayern ist in der Champions League absolut im Soll. Alle drei bisherigen Spiele wurden in der Gruppe A gewonnen, weshalb das Weiterkommen nur noch Formsache zu sein scheint. Am Mittwochabend sollen im Heimspiel gegen Galatasaray nun die letzten Zweifel am Achtelfinal-Einzug beseitigt werden. Wo wird FC Bayern gegen Galatasaray live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Im Hinspiel vor zwei Wochen war es eine überraschend knappe Angelegenheit. Im Hexenkessel Rams Park in Istanbul holte der deutsche Rekordmeister nach 90 intensiven Minuten einen 3:1-Auswärtserfolg und feierte damit den dritten Sieg im dritten Spiel.

Kingsley Coman, Harry Kane und Jamal Musiala waren die Torschützen für die Münchner, für Gala hatte Torjäger Mauro Icardi zwischenzeitlich zum 1:1 ausgeglichen.

Abseits der Königsklasse war die Gefühlslage bei der Elf von Cheftrainer Thomas Tuchel in der letzten Woche von zwei absoluten Extremen geprägt. Erst die bitterböse 1:2-Schlappe im DFB-Pokal gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken, dann die 4:0-Gala im Bundesliga-Klassiker gegen den BVB.

Setzt der FC Bayern nun seinen beeindruckenden Erfolgsmarsch in der Champions League fort? Wie lange kann Außenseiter Galatasaray den großen Favoriten ärgern? Und wo wird die Partie zwischen dem FC Bayern und Galatasaray live im Fernsehen und TV übertragen?

Champions League: Hier läuft FC Bayern vs. Galatasaray live im TV und Stream