So hoch sind Harry Kanes horrende Hotelkosten

Harry Kane vom FC Bayern sucht nach einer Bleibe in München

Harry Kane fühlt sich pudelwohl beim FC Bayern, wie 17 Tore und sieben Vorlagen in 14 Pflichtspielen beweisen. Doch heimisch ist der Engländer noch nicht geworden, sucht er doch noch immer nach einer festen Bleibe. Die Folge: Kane lebt im Hotel - und gibt dafür offenbar unglaubliche Summen aus.

Harry und Katie Kane suchen für sich und ihre vier Kinder noch immer ein neues Zuhause in München. Zuletzt soll sich das Ehepaar eine über 34 Millionen Euro teure Altbau-Villa in Grünwald zur Miete angeschaut haben, wie die "Bild" berichtete. Die Monatsmiete soll sich auf sage und schreibe 80.000 Euro belaufen.

Noch sind die Kanes aber nicht in ein neues Domizil eingezogen, der Mittelstürmer des FC Bayern wohnt weiterhin im Luxushotel Vier Jahreszeiten Kempinski - keineswegs eine günstige Alternative, wie die englische "Sun" nun nachrechnete.

Dem Boulevardblatt zufolge beträgt die aktuelle Hotelrechnung nicht weniger als eine Millionen britische Pfund, also umgerechnet rund 1,15 Millionen Euro. Eine Nacht allein koste rund 10.500 Euro.

Kane beim FC Bayern auf den Spuren von Müller und Lewandowski

Kanes Luxusleben im Hotel soll jedoch schon bald der Vergangenheit angehören, wie eine nicht näher beschriebene Quelle der "Sun" erklärte: "Harry ist ein Familienmensch. Einen Ort zu finden, an dem er mit seiner Frau und seinen Kindern leben kann, hat absolute Priorität. Dennoch war er in der Lage, sich auf sein Spiel zu fokussieren, denn er hatte einen unglaublichen Start in seine Bayern-Karriere."

Sollte er bei der Wohnungssuche "nur halb so erfolgreich sein wie beim Toreschießen, wird er am Ende in einem Palast leben", zitiert das Blatt.

Mit seinen 15 Toren in gerade einmal zehn Bundesliga-Spielen nimmt Harry Kane Kurs auf den von Robert Lewandowski aufgestellten Rekord von 41 Treffern aus der Saison 2021/22. 15 Buden nach zehn Spielen hat außer dem Engländer nur FCB-Ikone Gerd Müller (1968/69) erzielen können. In der Premierensaison ist diese Quote aber noch keinem gelungen.