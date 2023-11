Bayern-Star offenbar auf Transfer-Radar von Real Madrid

IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

Leroy Sane läuft seit 2020 für den FC Bayern auf

Die Spekulationen rund um die sportliche Zukunft von Leroy Sané hören nicht auf. Bei Real Madrid soll der Flügelspieler des FC Bayern als Alternative für einen anderen Transfer-Kandidaten auf der Liste stehen.

Leroy Sané besitzt beim FC Bayern noch einen gültigen Vertrag bis 2025. Da sein Arbeitspapier in München bislang nicht ausgeweitet wurde, kursiert der Name des Nationalspielers immer wieder in der Gerüchteküche.

Laut dem spanischen Portal "fichajes.net" befindet sich Sané nach wie vor auf dem Radar von Real Madrid. Der 27-Jährige soll demnach eine Alternative zu Takefusa Kubo sein. Der japanische Nationalspieler von Liga-Konkurrent Real Sociedad wird aktuell ebenfalls mit den Königlichen in Verbindung gebracht.

FC Bayern plant Gespräche mit Leroy Sané

Sané wurde in den vergangenen Wochen immer wieder einmal bei Real Madrid gehandelt. Wirklich heiß scheint die Personalie rund um das Estadio Santiago Bernabéu aktuell aber nicht zu sein.

Zumal der FC Bayern wohl nur allzu gerne mit seinem Leistungsträger verlängern würde. Münchens Sportdirektor Christoph Freund bezeichnet Sané Anfang Oktober als einen "außergewöhnlich guten Spieler für Bayern München" und einen "Schlüsselspieler".

"Es wäre schön, wenn er lange in München bleiben könnte", ergänzte Freund und kündigte an: "Wir werden in den nächsten Wochen Gespräche führen." Im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" hieß es zuletzt, Sanés Familie fühle sich in München wohl. Gute Vorzeichen für eine lange Zusammenarbeit?

Leroy Sané beim FC Bayern unverzichtbar

Sané zählt beim FC Bayern momentan zum unverzichtbaren Stammpersonal.

14 Scorerpunkten in bislang 16 Saisoneinsätzen sprechen eine deutliche Sprache. Eine vorzeitige Vertragsverlängerung wäre für den deutschen Rekordmeister Gold wert und würde zusätzlich die kursierenden Transfer-Gerüchte im Keim ersticken.