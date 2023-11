Büskens verrät: Schalke-Tross feierte bei McDonald's

IMAGO/Roberto Seidel

Mike Büskens ist Co-Trainer beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat beim 1. FC Nürnberg den zweiten Sieg unter dem neuen Cheftrainer Karel Geraerts eingefahren. Zur Belohnung ließen es sich die S04-Profis bei einer Filiale der Fast-Food-Kette McDonald's schmecken, wie Assistent Mike Büskens verriet.

Schalke-Ikone Mike Büskens hat nach dem knappen 2:1-Sieg beim Club mit emotionalen Worten die königsblaue Fangemeinde eingeschworen - und Details zur Rückfahrt nach Gelsenkirchen gegeben.

"Einige werden jetzt denken, 'die Schalker sollen sich nicht feiern lassen, es war doch nur ein Sieg und schaut mal lieber auf die Tabelle!' Sie haben nicht Unrecht, es geht aber gar nicht darum sich feiern zu lassen, sondern sich auch mal über das Erlebte zu freuen. Keiner von uns denkt, man wäre jetzt im Soll. Weder in der laufenden Saison, noch in den vergangen Jahren kann man davon sprechen. Wir zahlen die Zeche für die Entwicklungen in der Vergangenheit", begann "Buyo" in einem Post auf seinem privaten Instagram-Kanal.

Schalke-Trainer Büskens: "24 Stunden sollten drin sein"

Gerade deshalb, so der einstige "Eurofighter", der seit Jahren schon als Assistent auf Schalke arbeitet, müsse man "diese Momente wie gegen Hannover (3:2-Sieg am 11. Spieltag, Anm. d. Red.) oder in Nürnberg genießen. Nicht lange, aber 24 Stunden sollten drin sein und dann wieder Fokus auf die kommenden Aufgaben", so Büskens, der anschließend verriet, dass der Schalker Mannschaftsbus am Samstag auf der Rückreise noch Halt bei McDonald's gemacht hat.

"Es sind nämlich diese Augenblicke, weshalb wir alle Königsblau so lieben. Wenn wir gemeinsam um etwas kämpfen (auf dem Rasen und den Rängen) und uns dafür mit drei Punkten belohnen, sehen wir welche positiven Emotionen und Energien man GEmeinsam entwickeln kann. Das ist der Antrieb um wieder erfolgreichere Zeiten zu erleben. Ich glaube, dass sehen auch viele vom königsblauen Anhang so, die wir noch bei Mc Donald's getroffen haben", schloss der 55-Jährige seinen Beitrag. Dahinter setzte er einige Lach-Smileys.

Der FC Schalke 04 kann am kommenden Freitag im Heimspiel gegen den SV Elversberg unter Beweis stellen, dass die Kurve tatsächlich nach oben zeigt. Nach zwölf Spieltagen rangiert der Revierklub mit nur 13 Punkten auf dem 15. Platz, und somit gefährlich nah an der Abstiegszone der 2. Bundesliga.