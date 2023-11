Der Fußball-Experten fressende Knoblauch-Joghurt

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Thomas Tuchel am "Sky"-Mikro - seit Tagen das bestimmende Thema in Fußball-Deutschland

Statt über Harry Kane und die beim BVB fulminanten "Super Bayern, super Bayern - hey, hey!", diskutiert das mediale Fußball-Deutschland seit Tagen gefühlt nur noch über Thomas Tuchel und dessen Experten-Schelte. Kalkül des Trainers, Markenschärfung oder nur eine Laune der Natur? Was ist bloß los? Eine Glosse, die Aufklärung verspricht und selbstverständlich nicht liefert.

TT. Kulinarisch vernünftige Menschen denken dabei an einen Taxiteller, also die griechisch-ruhrpöttische Himmelsleiter aus Gyros, Fritten und Currywurst. Manch Autoliebhaber an einen Audi. Fußball- und Bayern-Fans dagegen an Thomas Tuchel. Der hat es geschafft, dass alle nur noch über ihn reden – und ist damit nicht der erste (Münchner) Trainer.

Als Thomas Tuchel nach der Pokal-Pleite der Bayern in Saarbrücken aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem Expertenfresser verwandelt. Gefressen hatte TT die medialen Fußball-Oberlehrer der Nation und deren journalistische Jünger insgeheim zwar schon immer. Aber jetzt regte sich im Bayern-Coach ein Appetit, dies auch zu zeigen.

So beschloss Tuchel, den "Sky"-Erklärern Lothar Matthäus und Dietmar Hamann den Marsch zu blasen. Erst mit (warum auch immer) gut-gelaunter ironischer Lippe auf der PK vor dem Topspiel in Dortmund. Und dann (warum auch immer) sichtlich pikiert nach der 4:0-Sause seiner Elf im Westfalenstadion.

Nicht einmal reden wollte Tuchel mehr mit Matthäus, ließ den Rekordnationalspieler am "Sky"-Tisch stehen wie Lothar 1990 im WM-Auftakt die Jugoslawen – was einige Moralapostel-Journalisten in ihrer grenzenlosen Überhöhung des Fußball-Zirkus sogleich bedeutungsschwanger als Bankrotterklärung und inakzeptables Zeichen für die Debattenkultur hierzulande deuteten.

Alle reden jetzt über Thomas Tuchel. Seit Tagen. So wie ein richtiger Schlag Tsatsiki nach dem Taxiteller tagelang im Mund hängt – wenngleich natürlich wohlwollend –, so hängt Tuchel jetzt in den Klick- und Printspalten der Republik, verdauen die Fußballräte in ihren Runden den tuchel'schen Knoblauch-Joghurt.

FC Bayern: Tuchel auf den Spuren von Rehhagel und van Gaal

Sollte TT mit seiner neuen Kommunikationsstrategie die eigene Marke schärfen wollen, darf man ihm getrost gratulieren. Das ist ihm gelungen. Früher galt der Schwabe als biederer, bruddelnder (schwäbisch für mäkelnder) Fußball-Nerd und Perfektionist. Farblos, langweilig, humorlos, bruddelte die Sport/Unterhaltungs-Journaille.

Jetzt ist Tuchel auf einmal der alle Aufmerksamkeit auf sich ziehende Motzki. Der es wagt, den mächtigen TV-Himmel und dessen Experten mit markigen Sprüchen und herrischem Habitus herauszufordern. Beim Zeus! Und weil das so ist, wird jetzt auch sehr, sehr viel über Tuchel und auffallend wenig etwa über Tormonster Harry Kane gesprochen und geschrieben.

Steckt Kalkül dahinter? Womöglich. Beim FC Bayern brennt nach jeder Niederlage der Baum – nach einer Pokal-Blamage bei einem Drittligisten lichterloh. Sucht Tuchel den Streit, damit seine Spieler Ruhe haben? So wie einst ein Otto Rehhagel, ein Jose Mourinho, ein Louis van Gaal. L'Etat, c'est moi? Oder gehen ihm "Didi" und "Loddar" wirklich auf den Zeiger?

Glaubt man Tuchel, ist das große Palaver vorbei! TT hat eine Rückverwandlung vom Expertenfresser zum Ignoranten versprochen. Er wolle künftig nix, aber auch wirklich gar nix mehr zu Experten und Co. sagen, grantelte der Trainer. An diesen Worten muss sich Tuchel jetzt messen, wenn Demolition-Didi und Legenden-Lothar losmoppern, weil die Bayern am 11. Spieltag, dem 11.11. (Prost und Tusch), zuhause gegen Heidenheim verlieren.

Bleibt's beim TT vom Wochenende, gilt in München von nun an allerdings wirklich das Diktum König Ottos. "Wenn das Spiel zu Ende ist, befinden Sie sich in höchster Gefahr – hüten Sie deshalb Ihre Zunge!"

Martin Armbruster