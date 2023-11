Gerüchte um Tauschdeal zwischen FC Bayern und Real Madrid

IMAGO/Mladen Lackovic

Alphonso Davies (r.) ist bis 2025 an den FC Bayern gebunden

Kommt es zwischen dem FC Bayern und Real Madrid auf dem Transfermarkt zu einem spektakulären Tauschdeal? Ein Medienbericht aus Spanien bringt ein solches Szenario ins Spiel.

Wie das Portal "Defensa Central" unter Berufung auf Berichte aus Deutschland erfahren haben will, gibt es beim FC Bayern die Idee, Alphonso Davies sowie 50 Millionen Euro gegen Aurélien Tchouaméni zu tauschen.

Der zentrale Mittelfeldmann soll ein Wunschspieler von Thomas Tuchel sein. Tchouaméni wurde bereits in der vergangenen Transfer-Periode beim deutschen Rekordmeister gehandelt. Heiß wurde die Personalie nicht.

Alphonso Davies bis 2025 an FC Bayern gebunden

Der Wahrheitsgehalt des Gerüchts aus Spanien kann aver bezweifelt werden. Schließlich zählt Davies beim FC Bayern schon seit Jahren zum Stammpersonal. Eine Verlängerung des 2025 auslaufenden Arbeitspapiers dürfte angestrebt werden.

Allerdings sollen die Vertragsgespräche aktuell auf Eis liegen. Davies' Berater Nedal Huoseh heizte die Gerüchteküche zuletzt sogar selbst an.

"Es gibt Interesse von vielen Mannschaften. Ich bin mir sicher, dass Real Madrid einer der Vereine sein könnte, die Davies gerne verpflichten würden", so der Spieleragent gegenüber "365Scores". Gleichzeitig schloss Huoseh einen langfristigen Verbleib seines Klienten beim FC Bayern nicht aus.

Real Madrid plant wohl mit Aurélien Tchouaméni

Der kanadische Nationalspieler war 2019 von den Vancouver Whitecaps aus der MLS an die Säbener Straße gewechselt. Und Tchouaméni? Der Franzose ist seit 2022 in Diensten von Real Madrid. Zuvor spielte der Mittelfeldmann für die AS Monaco in der Ligue 1.

Laut dem Transfer-Journalisten Ekrem Konur haben die Königlichen "keine Absicht", Tchouaméni einen Wechsel zu erlauben. Die Spekulationen rund um einen möglichen Tauschdeal zwischen dem FC Bayern und Real Madrid könnten sich am Ende des Tages also als große Ente erweisen.