Joker Götze drängt zurück in die Eintracht-Startelf

IMAGO/Michael Taeger

Mario Götze (l.) wurde in Berlin eingewechselt

Zweimal kam Mario Götze in der Fußball-Bundesliga zuletzt nur als Einwechselspieler zum Zuge. Beim 3:0-Auswärtssieg bei Union Berlin reichte dem Nationalspieler aber auch ein Kurzeinsatz für Eintracht Frankfurt, um seine Genialität einmal mehr unter Beweis zu stellen.

Das entscheidende 3:0 durch Nacho Ferri bereitete Götze in der 82. Minute nämlich mit einem mustergültigen Assist vor und empfahl sich damit direkt für die kommenden Aufgaben.

"Das sind genau die Momente, für die Zuschauer ins Stadion kommen. Das war einfach ein sensationeller Pass, den nicht viele so spielen. Die meisten heben den Ball über die Abwehr auf die andere Seite, aber Mario hat halt die Übersicht. Das freut mich, weil er immer mal in der Kritik steht und immer besonders im Brennglas", holte sich der Weltmeister von 2014 ein Extra-Lob von SGE-Cheftrainer Dino Toppmöller ab.

Dass der 31-Jährige jüngst überhaupt mehrmals auf der Bank Platz nehmen musste oder gar nicht erst im Kader der Eintracht stand, hatte mehrere Gründe. Mal war er gelb-rot-gesperrt, mal fehlte er aus familiären Gründen nach der Geburt seines zweiten Kindes. Und dann plagte er sich jüngst auch noch mit Rückenproblemen herum.

Götzes Ziel ist es, so schnell wie möglich wieder fester Bestandteil der ersten Elf zu werden, nachdem er es in seiner Debüt-Saison für die Hessen wettbewerbsübergreifend auf 44 Pflichtspiele von Beginn gebracht hatte.

Eintracht Frankfurt am Donnerstag in Helsinki im Einsatz

Bald wieder in die Stammformation zurückkehren zu können, stellte sein Cheftrainer dem Ex-BVB- und -Bayern-Star dann auch gleich mal in Aussicht: "Er ist für uns ein unfassbar wichtiger Spieler! Es geht jetzt darum, dass er wieder in den Spielrhythmus reinkommt, weil er in den letzten Wochen wenig trainiert hat. Dann werden wir mit ihm sehr viel Freude haben."

Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am kommenden Donnerstag, wenn die Frankfurter in der Conference League in Helsinki antreten (Anstoß 18:45 Uhr).