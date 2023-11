Babbel rechnet mit desolater BVB-Abwehr ab

IMAGO/Laci Perenyi

Gegen den FC Bayern desolat: BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck

Gegen den FC Bayern präsentierten sich nahezu alle BVB-Spieler unterirdisch, einziger Lichtblick war Torwart Gregor Kobel. Kein Wunder also, dass viele Stars von Borussia Dortmund im Nachgang heftig kritisiert wurden. Ex-Profi Markus Babbel störte sich besonders an der Abwehrleistung der Westfalen.

"Es war eine Vollblockade in den Köpfen", resümierte der 51-Jährige in der "ran Bundesliga Webshow". Tatsächlich hatten sich die Hausherren vollkommen hilflos präsentiert, immer wieder wurde der BVB vom FC Bayern überrannt.

An den beiden Innenverteidigern der Schwarz-Gelben ließ Babbel kein gutes Haar. "Wenn ein Mats Hummels nicht gut drauf ist, und das war er nicht, ist die Abwehr da hinten ein Hühnerhaufen", urteilte der Europameister von 1996.

Und Nico Schlotterbeck? "Bei aller Liebe, wenn man in so einem Spiel an drei Gegentoren beteiligt ist, muss ich schon mal die Frage stellen, ob es für die ganz großen Ziele oder den ganz großen Wurf reicht", so Babbel.

Beim DFB-Auswahlspieler sehe er "am Ende auch keine Weiterentwicklung, bei allem Talent was er mitbringt", ergänzte der gebürtige Münchner. Schlotterbeck stehe derzeit für "Inkonstanz".

BVB vs. FC Bayern: Bittere Erkenntnisse für Bundestrainer Nagelsmann

Zu allem Überfluss - aus Sicht der Dortmunder Hintermannschaft - war am Samstagabend der Bundestrainer zu Besuch im Signal Iduna Park, als Schlotterbeck und Co. nach allen Regeln der Kunst zerlegt wurden.

"Ab und zu ist ja auch Julian Nagelsmann eingeblendet worden. Ich glaube, dem sind die Schweißperlen runtergelaufen, als er die BVB-Jungs für seine Verteidigung in der Nationalmannschaft gesehen hat. Da wird es einem ja wirklich angst und bange", legte Babbel den Finger in die Wunde.

Der Nachfolger von Hansi Flick hatte Schlotterbeck für die jüngste USA-Reise des DFB-Teams nicht berücksichtigt, Routinier Hummels war dagegen ebenso wie Niklas Süle Teil des deutschen Aufgebots.