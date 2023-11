Darmstadt vorerst ohne Lieberknecht

AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Fehlt aus familiären Gründen: Torsten Lieberknecht

Trainer Torsten Lieberknecht wird dem Fußball-Bundesligisten Darmstadt 98 in dieser Woche aus familiären Gründen fehlen. In Absprache mit dem Klub befinde sich der 50-Jährige derzeit bei seiner Frau und seinen Kindern, teilten die Lilien am Montag mit. Ob Lieberknecht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05 auf der Bank sitzen wird, ist offen.

"Ein Schlaganfall seiner Frau Simone erfordert aktuell Torstens gesamte Kraft und Aufmerksamkeit", sagte Vereinspräsident Rüdiger Fritsch der Mitteilung zufolge: "Von uns als Verein erhält er jede erdenkliche Rückendeckung, um sich voll und ganz seiner Frau sowie seiner Familie widmen zu können."

Die Vorbereitung auf den Spieltag am Wochenende übernimmt Co-Trainer Ovid Hajou mit Unterstützung des Assistenten Kai Peter Schmitz sowie des Torwarttrainers Dimo Wache. Sollte Lieberknecht im Heimspiel gegen Mainz nicht zur Verfügung stehen, soll Hajou gemeinsam mit dem Trainerteam die Mannschaft betreuen.