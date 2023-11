Matthäus über Tuchel: "Natürlich ist man ab und zu im Tunnel"

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Lothar Matthäus will sich nicht weiter mit Thomas Tuchel anlegen

Nach der Verbal-Attacke von Thomas Tuchel will Lothar Matthäus den Zwist mit dem Trainer des FC Bayern beenden.

"Die Sache vom Samstag ist für mich vergessen, auch für meinen Arbeitgeber Sky. Es gibt kein Nachpoltern und kein Nachhaken, kein Draufhauen und kein beleidigt Sein", stellte Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne klar.

Tuchels Ärger über die kritischen Analysen von Matthäus und Dietmar Hamann hatte sich nach dem Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund vor laufender Kamera entladen. Am "Sky"-Mikrofon setzte der Bayern-Coach einige ironische Spitzen und brach das Interview dann ab, ehe Matthäus antworten konnte. Auf der anschließenden Pressekonferenz legte Tuchel sogar noch einmal nach.

"Thomas Tuchel hat reagiert. Ob es richtig oder falsch war, das sollen andere entscheiden und das ist auch nicht das, was ich wollte", betonte Matthäus und ergänzte: "Für mich ist es wie als Spieler oder Trainer nach einem Sieg oder einer Niederlage: Nicht zu lange feiern, nicht zu lange darüber reden, sondern auf das nächste Spiel konzentrieren."

"Natürlich ist man ab und zu im Tunnel"

Dass Tuchel sich zu einer derartigen Attacke hat hinreißen lassen, nimmt Matthäus ihm nicht übel. "Natürlich ist man ab und zu im Tunnel. Bisher hat er seine Interviews immer sehr gut gemacht in den letzten Monaten, wo auch nicht immer alles so gelaufen ist, wie es sich der FC Bayern, bzw. Tuchel vorgestellt hat", so der Rekordnationalspieler.

Kritik gehöre nun mal zum Geschäft dazu. "Thomas Tuchel gibt ganz sicher sein Bestes. Keiner verliert gerne und Thomas ist erfolgsorientiert", merkte Matthäus an.

In der Kolumne begründete der 62-Jährige seine scharfe Kritik am deutschen Rekordmeister aus den letzten Wochen. "Bei Bayern München legt man die Messlatte sehr hoch an, und ich habe in den letzten sechs, sieben Monaten nicht den großen Unterschied gesehen zu vorher", erklärte der Ex-Profi und führte weiter aus: "In mehreren Spielen wie zum Beispiel gegen Mainz, Kopenhagen oder Istanbul war nicht die Überlegenheit, Leichtigkeit, Spielfreude und Kompaktheit wie am Samstag in Dortmund zu sehen."