Kehrtwende bei Assan Ouédraogo?

IMAGO/Blatterspiel

Wie lange spielt Assan Ouédraogo noch für den FC Schalke 04?

Die Gerüchte um Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 nehmen immer weiter Fahrt auf. Nachdem zuletzt ein Wechsel im Winter in den Vordergrund gerückt war, sieht es aktuell eher danach aus, als würde der Youngster die Saison bei den Königsblauen beenden.

Am Wochenende hatte "Sport Italia" noch berichtet, dass Inter Mailand heftig um die Dienste von Ouédraogo wirbt. Demnach wollen die Nerazzurri den U17-Nationalspieler Deutschlands bereits im Winter nach Italien locken.

Auch "Sky" schreibt am Montag, dass Inter in den Poker um das Schalke-Juwel eingestiegen ist. Dem TV-Sender zufolge ist ein Winter-Wechsel allerdings "sehr unwahrscheinlich bis ausgeschlossen".

Ouédraogo besitzt in Gelsenkirchen derzeit noch einen Nachwuchsvertrag, der mit seinem 18. Geburtstag am 9. Mai 2024 automatisch in einen Profivertrag mit einigen Ausstiegsklauseln umgewandelt wird.

Sollte sich der 17-Jährige für einen Wechsel entscheiden, müsste der Abnehmer "Sport Bild" zufolge "nur" sieben Millionen Euro an den FC Schalke 04 überweisen.

FC Bayern, RB und Eintracht Frankfurt an Ouédraogo dran?

Um mit Ouédraogo doch noch (mehr) Kasse machen zu können, denken die Schalke-Verantwortlichen offenbar bereits vorsichtig über einen Winterverkauf nach. Zu diesem Zeitpunkt wäre die Ablösesumme für den Youngster noch frei verhandelbar. Durch ein mögliches Wettbieten könnte dem Zweitligisten daher ein echter Geldregen winken.

Gepaart werden würde dieser Verkauf allerdings im besten Fall und nach der Vorstellung der S04-Bosse mit einer sofortigen Rück-Leihe bis zum kommenden Sommer.

Aus der Bundesliga wird dem FC Bayern, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt Interesse an Ouédraogo nachgesagt. Die besten Chancen hat allerdings aktuell wohl der Klub aus Sachsen. Auch die AC Mailand, der FC Liverpool und die SSC Neapel sollen die Fühler bereits ausgestreckt haben.