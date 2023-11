Basler zerreißt BVB-Versager in der Luft

IMAGO/Blatterspiel

Der BVB ging gegen den FC Bayern unter

Im Bundesliga-Klassiker zwischen dem BVB und dem FC Bayern gingen die Hausherren am Wochenende unter. Ex-Nationalspieler Mario Basler lässt kein gutes Haar an der Performance der Dortmunder.

"Es war ein Spitzenspiel - aber nur von einer Mannschaft und zwar von Bayern München", urteilte der 54-Jährige nach dem 0:4 im Signal Iduna Park in seinem Podcast "Basler ballert". Die Leistung des BVB hätte "mit Fußball nichts zu tun gehabt" und sei "unterirdisch" gewesen.

Gegen entfesselte Gäste, die nach dem peinlichen Pokal-Aus bei Drittligist 1. FC Saarbrücken mit mächtig Wut im Bauch antraten, war das Team von Trainer Edin Terzic komplett überfordert.

Basler stellte klar: "Dieses Spiel hat ganz klar aufgezeigt, dass Borussia Dortmund keine Rolle spielen wird, diese Saison um die deutsche Meisterschaft zu spielen." Zu viele BVB-Profis seien "Durchschnitts-Bundesligaspieler" und die Mannschaft "einfach nicht gut genug, um ganz vorne mitzuspielen".

Durch die Heimklatsche haben die Westfalen den Anschluss zur Tabellenspitze verloren. Der FC Bayern ist fünf Punkte entfernt, Primus Bayer Leverkusen gar sieben.

Basler sieht "Woche der Wahrheit" für den BVB

Am Samstagabend sah Basler beim BVB "die ganze Defensive schlecht", besonders ärgerlich fand er die Darbietung von Nationalspieler Nico Schlotterbeck, der mehrfach entscheidend patzte und vor dem ersten Gegentreffer mit Torschütze Dayot Upamecano flachste.

"Ich weiß gar nicht, wie man in so einem Spiel bei einer Standard-Situation nach vier Minuten mit seinem Gegenspieler lachen kann. Ich weiß gar nicht, über was die sich unterhalten", so Basler, laut dem sich Schlotterbeck "wirklich mal ernsthaft Gedanken machen" sollte.

Auch Marco Reus und Mats Hummels befänden sich auf dem absteigenden Ast, was angesichts ihres Alters aber normal wäre. Bei Neuzugang Niclas Füllkrug stellte Basler hingegen dessen grundsätzliche Qualität in Frage.

Generell habe Borussia Dortmund "die Zeichen der Zeit nicht erkannt", ergänzte der Europameister von 1996. Nun stünde für den Klub eine "Woche der Wahrheit" an, auch das Restprogramm bis zur Winterpause (u.a. Bayer Leverkusen und RB Leipzig) sei eine hohe Hürde.

"Jetzt hat man vielleicht auch mal in Dortmund ein bisschen die Augen geöffnet, dass sie vielleicht doch keine so große Spitzenmannschaft sind", beschloss Basler.