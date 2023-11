Transfer-Pläne des FC Bayern durchgesickert

IMAGO/Markus Fischer

Legt der FC Bayern auf dem Transfermarkt nach?

Den FC Bayern plagen aktuell Personalsorgen. In der kommenden Winter-Transferperiode soll deshalb wohl nachgebessert werden - und zwar nicht nur einmal.

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano plant der FC Bayern, im Januar mindestens zwei neue Spieler zu verpflichten. Konkrete Namen nennt der italienische Journalist in diesem Zusammenhang nicht.

Zuletzt hatte der "kicker" berichtet, dass sich Cheftrainer Thomas Tuchel jeweils einen Rechts- und Innenverteidiger sowie einen Sechser wünscht.

Insbesondere in der Defensive drückt beim FC Bayern aktuell der Schuh. Matthijs de Ligt (Teilriss des Innenbandes im rechten Kniegelenk) fehlt dem deutschen Rekordmeister noch mehrere Wochen. Mit Minjae Kim und Dayot Upamecano befinden sich nur zwei weitere erfahrene Innenverteidiger im Kader.

"Unser Trainer kriegt alles, was notwendig ist"

Die dünne Personaldecke war in den vergangenen Wochen immer wieder ein Thema rund um die Säbener Straße.

"Wenn wir weiterhin in drei Wettbewerben stehen, muss man analysieren, was benötigt wird. Unser Trainer kriegt alles, was notwendig ist", hatte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß zuletzt bei einer Wohltätigkeits-Veranstaltung des deutschen Rekordmeisters klargestellt.

Ob das überraschende Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal gegen Drittligist 1. FC Saarbrücken daran groß etwas ändert, bleibt vorerst abzuwarten.

FC Bayern drohen empfindliche Personalengpässe

Zu Beginn der Rückrunde drohen dem FC Bayern empfindliche Personalengpässe. Hintergrund: Noussair Mazraoui, Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr nehmen mit ihren Nationalteams am Afrika-Cup (13. Januar bis 11. Februar 2024) teil, Min-Jae Kim an der Asienmeisterschaft (12. Januar bis 10. Februar).

Gut möglich also, dass der FC Bayern im Januar wieder auf dem Transfermarkt tätig wird. Trainer Tuchel würde sich über zusätzliche Optionen freuen.