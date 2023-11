Guirassy-Entscheidung für BVB-Kracher gefallen?

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Serhou Guirassy ist beim VfB Stuttgart zurück auf dem Trainingsplatz

Der VfB Stuttgart vermisste in den vergangenen beiden Ligaspielen seinen Top-Stürmer Serhou Guirassy schmerzlich. Gegen Borussia Dortmund könnte er am Samstag (15.30 Uhr) sein Comeback feiern.

Spielt er oder spielt er nicht? Das ist die große Frage, die derzeit über der Mercedesstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt schwebt.

Serhou Guirassy verpasste die vergangenen drei Pflichtspiele aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel, die er sich gegen Union Berlin zugezogen hatte. In den ersten acht Bundesligaspielen der laufenden Saison traf der Nationalspieler Guineas wahnsinnige 14 Mal. Und kaum fehlte der Tor-Gigant, patzten die Schwaben. Erst in einem wilden Spiel gegen Hoffenheim (2:3), dann in einer nicht minder wilden Partie gegen schwäbischen Nachbarn Heidenheim (0:2).

Bericht: VfB Stuttgart kann auf Guirassy setzen

Jetzt wartet am Wochenende Vizemeister Borussia Dortmund. Und wie die "Bild" schreibt, soll Guirassy gegen den BVB spielen. Das Blatt berichtet, dass der 27-Jährige ein Go für das Comeback erhalten habe. Er könne beim Heimspiel gegen Dortmund seine Rückkehr auf den Platz feiern, hieß es.

Am Montag trainierte Guirassy auf dem Gelände des VfB, machte intensive Läufe und Übungen mit und ohne Ball. Laut "Bild" sei dieser Test positiv gewesen. Nur Torabschlüsse seien noch nicht auf dem Programm gestanden. Wenn der Angreifer die Belastung gut wegsteckt, könnte er wohl in den kommenden Tagen mit der Mannschaft trainieren und sich auf den Bundesliga-Kracher am Wochenende vorbereiten.

AC Mailand macht Guirassy-Vorstoß

Ob er von Anfang an spielen kann, ist mehr als fraglich. Vermutlich wäre Guirassy eher eine Option als Joker-Einwechslung.

Unterdessen berichtet Transfer-Journalist Gianluca Di Marzio, dass der italienische Klub AC Mailand einen ernsthaften Vorstoß für einen Guirassy-Transfer im Winter getätigt habe. Der Stürmer könnte den VfB wegen einer Ausstiegsklausel für 17,5 Millionen Euro verlassen. Aktuell gilt ein Abschied im Winter aber als unrealistisch.