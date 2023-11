Basler zeigt Verständnis für Tuchel-Ausraster

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Mario Basler kickte einst selbst für den FC Bayern

Nach dem 4:0-Sieg des FC Bayern beim BVB holte Thomas Tuchel zum Rundumschlag gegen seine Kritiker und die Medien aus. Dafür bekam der Cheftrainer des deutschen Rekordmeisters heftigen Gegenwind. Ex-Nationalspieler Mario Basler konnte die Reaktion hingegen nachvollziehen.

Nach dem Bundesliga-Klassiker hatte Tuchel vor laufender Kamera verbal gegen die "Sky"-Experten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann ausgeteilt, die nach dem peinlichen Pokal-Aus der Bayern in Saarbrücken scharfe Kritik geübt hatten.

Für seinen kontroversen Auftritt hagelte es Kritik von allen Seiten. Stefan Effenberg bezeichnete den Ausraster im "Sport1"-Doppelpass als "Fehler", Andreas Möller bemängelte die fehlende Souveränität des 50-Jährigen.

FC Bayern: Basler stärkt Tuchel den Rücken

Mario Basler nimmt Tuchel dagegen in Schutz. "Ich mag Lothar Matthäus total, ich mag auch Didi Hamann. Ich finde aber auch, dass man auch mal einem Trainer zugestehen muss, dass er so eine Reaktion zeigt. Jetzt zu sagen, er wäre dünnhäutig und hat sich schlecht verkauft, das sehe ich nicht so", stellte der Ex-Profi in seinem Podcast "Basler ballert" klar.

"Ich finde, auch ein Trainer darf sich mal wehren, wenn er über Wochen immer wieder kritisiert wird. Didi hat ihn da schon sehr sehr lange und sehr oft kritisiert, auch schon teilweise sehr hart kritisiert. Ich habe mir das aber gedacht, dass, wenn das Spiel so ausgeht, Tuchel irgendeine Reaktion zeigen würde gegen Lothar und Didi", ergänzte der 54-Jährige.

Basler ist der Auffassung, dass "sich Experten auch nicht immer alles erlauben dürfen". Tuchel "müsse sich nicht alles gefallen lassen", schließlich habe er nach einem 4:0-Kantersieg "die besten Argumente". "Ich finde, die Reaktion von Thomas Tuchel ist total menschlich und ich habe sie total verstanden", bilanzierte der ehemalige Mittelfeldspieler.