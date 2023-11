DFB-Comeback? Neuer-Entscheidung gefallen

IMAGO/Revierfoto

Die Karriere von Manuel Neuer stand auf des Messers Schneide

Manuel Neuer steht nach der schweren Beinverletzung und einer schier endlosen Reha zurück im Tor des FC Bayern. Eine Entscheidung, ob der Münchner Kapitän nun auch sein Comeback in der Nationalmannschaft geben wird, wurde schon vor der offiziellen Kader-Verkündung von Bundestrainer Julian Nagelsmann getroffen.

Manuel Neuer steht gegen die Türkei (18.11.) und Österreich (21.11.) noch nicht wieder im Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Das gab der Schlussmann am Dienstagmittag auf der Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Champions-League-Duell gegen Galatasaray (Mittwoch, 21:00 Uhr) selbst bekannt.

Neuer stand "natürlich" mit Bundestrainer Nagelsmann und DFB-Torwarttrainer Andreas Kronenberg "seit längerer Zeit im Austausch". Der 37-Jährige fügte hinzu: "Wir haben auch nach dem Dortmund-Spiel miteinander gesprochen und Fakt ist, dass ich nicht zur Nationalmannschaft reisen werde, weil ich noch die Zeit für mich brauche. Das hat natürlich auch medizinische Gründe, dass das jetzt zu früh kommt."

Bis zur Weihnachtszeit stünden noch "viele Spiele" mit dem FC Bayern an, zu schnell zu viel zumuten will sich der Torwart daher nicht. "Es ist gut für mich, die 'Wunden' zu pflegen und mich da auf mich zu konzentrieren. Wir haben ganz offen über alles gesprochen und freuen uns, dass es (das DFB-Comeback, Anm. d. Red.) im nächsten Jahr der Fall sein wird."

Erstmals nach seiner Verletzung räumte er zugleich ein, dass seine Karriere nach seiner schweren Unterschenkelverletzung auf des Messers Schneide gestanden hatte. "Es war eine schwere Verletzung. Ich bin froh, dass ich überhaupt wieder Fußball spielen kann", sagte Neuer. "Alles, was jetzt für mich kommt, ist sowieso Bonus nach der Schwere der Verletzung."

Den Konkurrenzkampf im Tor der deutschen Nationalmannschaft mit Barcelona-Keeper Marc-André ter Stegen will er zu gegebener Zeit aber wieder aufnehmen. "Ich bin ein ambitionierter und ehrgeiziger Typ und werde immer antreten, um möglichst zu spielen und will der Mannschaft so viel geben, wie ich nur kann. Egal in welcher Mannschaft möchte ich auf dem Platz stehen."

Manuel Neuer feierte nach seinem im vergangenen Jahr erlittenen Unterschenkelbruch Ende Oktober beim 8:0 gegen Darmstadt 98 sein Comeback im Tor des FC Bayern. Es folgten die Pokal-Niederlage beim 1. FC Saarbrücken (1:2) und der Sieg im Spitzenspiel beim BVB (4:0).