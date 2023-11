Tuta fehlt Eintracht Frankfurt in Helsinki

IMAGO/Michael Taeger

Eintracht Frankfurt muss bei HJK Helsinki auf Stammspieler Tuta verzichten

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im Conference-League-Auswärtsspiel bei HJK Helsinki auf Stammspieler Tuta verzichten.

Der brasilianische Innenverteidiger erlitt in der Ligapartie bei Union Berlin (3:0) am vergangenen Wochenende eine Schulterprellung. Das teilten die Hessen vor dem vierten Gruppenspiel am Donnerstag (18:45 Uhr/RTL+) in Finnland mit.