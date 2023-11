Galatasaray-Experte: Hier ist der FC Bayern verwundbar

Peter Hartenfelser

Erdal Keser spielte einst für den BVB und Galatasaray

Vor zwei Wochen trat der FC Bayern im Hexenkessel von Istanbul an, holte gegen Galatasaray im Rams Park einen am Ende verdienten 3:1-Auswärtserfolg. Zwar gilt der deutsche Meister nun auch vor dem Rückspiel am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr) als klarer Favorit. Chancen für Galatarasay wird es aber wohl dennoch geben.

Davon zumindest ist Erdal Keser überzeugt, der selbst neun Jahre lang für den türkischen Rekordmeister auf Torejagd ging und in den 2000er-Jahren zweitweise als Co-Trainer für Gala arbeitete.

"Ich denke, dass die Bayern durchs Zentrum verwundbar sind. Auch die Abwehr ist nicht sattelfest. Da gibt es immer wieder Verletzungsprobleme, weshalb kein Gerüst vorhanden ist", sprach der ehemalige türkische Nationalspieler im Interview mit der "tz" über die derzeitigen Schwachstellen bei den Bayern und scherzte: "Gegen so eine Bayern-Abwehr hätte ich früher gerne mal gespielt."

Keser spielte in den 1980er-Jahren auch sechs Mal in der Bundesliga gegen die Münchner, als er nämlich bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand. In sechs Duellen mit dem FC Bayern erzielte Keser immerhin zwei Tore, ein Sieg feierte er mit dem BVB gegen den Rekordmeister allerdings nie.

Tuchel "ein sehr guter Fachmann, wenn er keine Ausreden sucht"

Wie stark der große Favorit in der Gruppe A der Champions League nach dem 1:2 im DFB-Pokal gegen den 1. FC Saarbrücken und der furiosen 4:0-Reaktionen in der Bundesliga gegen den BVB nun tatsächlich einzuschätzen sei, konnte Keser selbst nicht mit Gewissheit beantworten.

"Bayern ist zurzeit komisch einzuschätzen. In der Bundesliga läuft es ja ganz ordentlich bisher. Aber international sind sie wirklich eine Stufe unsicherer geworden", erkannte der 62-Jährige auch im Hinspiel in Istanbul einige Defizite bei der Elf von Thomas Tuchel, den Keser ebenfalls kritisch beäugt: "Bei Paris hatte er viele Spieler auf aller höchstem Niveau. Bei Bayern muss er die Spieler erst auf dieses Level bringen. Das ist noch nicht passiert. Er ist ein sehr guter Fachmann, wenn er keine Ausreden sucht. Vom Fußballerischen ist er mit Sicherheit einer, der Bayern weiterhelfen kann. Wenn er die Spieler zu 100 Prozent hinter sich hat."