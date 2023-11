Ex-Bayern-Juwel freut sich über Beförderung

IMAGO/Germann/ Eibner-Pressefoto

Kenan Yildiz spielte bis zum Sommer 2022 für den FC Bayern

Kenan Yildiz galt beim FC Bayern als vielversprechendes Offensiv-Talent. Zehn Jahre lang durchlief er beim deutschen Rekordmeister die Jugendstationen, ehe er im Sommer des letzten Jahres zu Juventus Turin nach Italien wechselte. Dort startet er in dieser Saison so richtig durch.

Schon am ersten Spieltag der neuen Serie-A-Saison feierte der gebürtige Regensburger sein Debüt in der italienischen Meisterschaft, durfte damals im August für knapp fünf Minuten gegen Udinese Calcio (3:0) mitwirken.

Juve-Cheftrainer Massimialo Allegri brachte den deutsch-türkischen Youngster seit dem in vier weiteren Liga-Spielen, zuletzt am vorletzten Wochenende gegen Hellas Verona - ebenfalls für einen Kurzeinsatz in den Schlussminuten.

Am Dienstag gab der italienische Rekordmeister nun eine besondere Beförderung für Kenan Yildiz bekannt. Sowohl der 18-Jährige als auch sein gleichaltriger Teamkollege Dean Huijsen wurden in dieser Woche als vollwertige Spieler in den Profi-Kader hochgezogen.

Yildiz hatte zuvor auch noch für die zweite Mannschaft von Juve in der dritten Liga auf dem Rasen gestanden, im letzten Jahr zudem noch in der U19-Auswahl der Turiner gespielt.

Weitere Ex-Bundesliga-Spieler sind für Juventus aktiv

Fortan gehört der offensive Mittelfeldspieler, der vor ein paar Wochen für die türkische A-Nationalmannschaft in der EM-Quali gegen Kroatien debütierte, also fest zum Profi-Kader der Alten Dame.

"Yildiz wird ein großartiger Spieler werden", legte sich sein Coach Allegri bereits fest. Das Ex-Bayern-Juwel hat in Piemont einen langfristigen Kontrakt bis 2027 unterschrieben. Bei dem italienischen Top-Klub stehen unter anderem auch die ehemaligen Bundesliga-Stars Weston McKennie (FC Schalke 04), Arkadiusz Milik (Bayer Leverkusen und FC Augsburg) und Filip Kostic (Eintracht Frankfurt) unter Vertrag.

Aktuell rangiert Juve auf Tabellenplatz zwei in der Serie A hinter Inter Mailand.