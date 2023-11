Zoff in Köln eskaliert weiter: "Akzeptiere ich nicht"

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Steffen Baumgart ärgert sich über die Platzverhältnisse in Köln

Nach dem letzten 1:1-Unentschieden in der Bundesliga gegen den FC Augsburg hatte sich Cheftrainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln in hohem Maße über die Platzverhältnisse im eigenen Stadion aufgeregt. Nachdem er zunächst Contra von RheinEnergieStadion-Boss Lutz Wingerath bekam, legte Baumgart nun erneut nach in der Posse.

Es geht um den Vorwurf, der Rasen im RheinEnergieStadion sei schlichtweg zu schlecht für die Ansprüche eines Fußball-Bundesligisten, sei zu rutschig, zu löchrig, nicht widerstandsfähig. Als "Frechheit" und "verletzungsgefährdend" hatte Effzeh-Cheftrainer Steffen Baumgart das Grün in der Fußballarena nach dem 1:1 gegen Augsburg bezeichnet und damit eine heftige Debatte in der Rhein-Metropole ausgelöst.

Stadion-Boss Lutz Wingerath hatte anschließend damit argumentiert, dass der Rasen im Stadion "fortwährenden, teils heftigen Regenfällen" ausgesetzt gewesen sei, die den miserablen Zustand am letzten Samstag hervorgerufen hätten.

Am Dienstag nun die nächste Retourkutsche vom Kölner Cheftrainer, der sich erneut öffentlich echauffierte: "Die Antwort werde ich nicht akzeptieren. Es lag bestimmt nicht am Regen. Ich kenne genug Rasenplätze, die unter Regen funktionieren. In Leverkusen, Gladbach, bei Fortuna oder Viktoria Köln. Scheinbar gibt es nur einen einzigen Rasenplatz in dieser Umgebung, wo es regnet und Probleme gibt", so der 51-Jährige, der mit seiner Mannschaft auf dem letzten Platz in der Bundesliga-Tabelle rangiert.

Baumgart gibt konkrete Ratschläge

"Ich bin seit 30 Jahren auf Rasenplätzen unterwegs und das auch im Herbst, wenn es regnet. Außer bei den Kölner Sportstätten, denn da regnet es scheinbar zufällig. Und deswegen weiß man nicht damit umzugehen", führte Baumgart aus.

Der Übungsleiter der Kölner gab sogar konkrete Hilfestellungen, wie das Problem der schlechten Platzverhältnisse aus seiner Sicht in den Griff zu bekommen seien: "Wenn ich bei Regen den Platz walze und verdichte, hilft das sicher nicht. Man muss Lösungen nur wollen und nicht nach Ausreden suchen. Wenn man wirklich will, könnte man den Rasen besser hinkriegen. [...] Arbeitet dran. Holt unseren Greenkeeper vom Geißbockheim, der hier die Plätze macht. Lasst den arbeiten. Holt die richtigen Geräte. Und vielleicht muss man auch mal in das Preissegment gehen, wo der Rasen keine Wiese ist, sondern wirklich ein Rasen."

Die nächste Episode in dieser Posse wird wohl nicht allzu lange auf sich warten lassen.