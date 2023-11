Sammer: BVB fehlte "das Messer zwischen den Zähnen"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg Nieberga

Der externe BVB-Berater Matthias Sammer

Am letzten Samstag unterlag Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund klar und deutlich mit 0:4 im Klassiker gegen den FC Bayern. Laut Ex-Nationalspieler und -BVB-Meistertrainer Matthias Sammer mangelte es den Schwarz-Gelben in dieser Partie auch an der richtigen Einstellung.

"Sie haben das Spiel einfach begonnen und gedacht: 'Ok, wir schauen mal, was spielerisch möglich ist'. Das ist dahingehend ein Fehler gewesen", sagte der externe BVB-Berater am Dienstagabend vor dem Champions-League-Spiel gegen Newcastle United am Mikrofon von "Prime Video" in seiner Funktion als TV-Experte.

Ihn habe bei den Schwarz-Gelben die nötige Einstellung, das sprichwörtliche "Messer zwischen den Zähnen" gefehlt, wie Sammer weiter ausführte.

Im Topspiel des zehnten Spieltags in der Bundesliga hatte der BVB schon nach neun Minuten mit 0:2 im Hintertreffen gelegen. Zunächst köpfte Dayot Upamecano nach einer Sané-Ecke zur frühen Bayern-Führung ein, ehe Harry Kane einen herausragend vorgetragenen Konter zum 2:0 vollendete.

Der englische Superstar war es dann auch, der mit seinen zwei weiteren Treffern dem BVB endgültig den Knockout besorgt hatte.

Zwei Duelle mit dem VfB Stuttgart warten auf den BVB

Der Vorteil und die große Chance für die Mannen um Cheftrainer Edin Terzic sei es nun, dass der BVB im Drei-Tages-Rhythmus weiterspielen werde, betonte Sammer, der bei Borussia Dortmund als Spieler und Trainer große Erfolge gefeiert hatte. In allen drei großen Wettbewerben, Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal, stünden nun wichtige Partien an, sodass die derbe Heimpleite gegen den FC Bayern schnell wieder vergessen gemacht werden könne.

In der Bundesliga steht am kommenden Samstag (ab 15:30 Uhr) das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart auf dem Programm, mit den Schwaben messen sich die Westfalen dann auch noch am 5. Dezember im Achtelfinale des DFB-Pokals, ebenfalls auswärts.