Emre Can spricht über Comeback-Plan

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Emre Can hofft auf eine Rückkehr am kommenden Samstag

Beim BVB-Spiel in der Champions League musste Emre Can noch zuschauen - am Samstag (15.30 Uhr) will der Kapitän von Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart endlich wieder selbst auf dem Platz stehen.

"Vielleicht reicht es für Samstag, vielleicht nicht, ich arbeite hart", sagte der Nationalspieler in einer BVB-Show bei "YouTube". Can hatte vor zwei Wochen bei Newcastle United (1:0) einen harten Schlag auf sein Knie bekommen und fällt seitdem aus.

"Ich hab's mir nicht so schlimm erhofft", sagte er am Rande des Rückspiels gegen Newcastle, "leider ist es ein bisschen schlimmer als nur ein Spiel, es wurde nicht besser. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen."

Passenderweise bezeichnete Can auch das 0:4 im Liga-Topspiel gegen Bayern München am Wochenende als "harten Schlag", aber: "Das darf uns nicht nach hinten schmeißen. Das war ein Ausrutscher."