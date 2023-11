Spekulationen um Wirtz: "Das erste Ziel ist ..."

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Florian Wirtz wird bei Klubs wie dem FC Bayern oder Manchester City gehandelt

Florian Wirtz thront mit Bayer Leverkusen an der Spitze der Fußball-Bundesliga. Der Nationalspieler will mit den Rheinländern deutscher Meister werden, wie dessen Vater erklärt. Derweil wird der Youngster bereits mit Weltklubs wie dem FC Bayern, FC Liverpool oder Manchester City in Verbindung gebracht.

Obwohl er bei Bayer Leverkusen noch einen langfristigen Vertrag bis 2027 besitzt, wird auf dem Transfermarkt eifrig über einen Wechsel von Florian Wirtz spekuliert.

Doch noch macht sich der offensive Mittelfeldspieler offenbar keinen großen Kopf um seine sportliche Zukunft. "Das erste Ziel ist, mit Leverkusen Deutscher Meister zu werden", stellte sein Vater und Berater Hans-Joachim Wirtz gegenüber "Sport Bild" klar.

Florian Wirtz rangiert mit Bayer Leverkusen nach den ersten zehn Spieltagen der Fußball-Bundesliga mit 28 Punkten auf dem ersten Platz. Titelverteidiger und Topfavorit FC Bayern folgt zwei Zähler dahinter.

FC Bayern: Dreesen schließt Wirtz-Transfer nicht kategorisch aus

Stichwort FC Bayern: Die Münchner werden immer wieder als möglicher Abnehmer von Wirtz genannt. Das Leverkusener Mittelfeld-Juwel sei "ein super Spieler", sagte Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zuletzt am Rande einer Benefizveranstaltung des deutschen Rekordmeisters beim Circus Roncalli. Auf die Frage, ob Wirtz auch ein Spieler für den FC Bayern sei, antwortete der FCB-Funktionär: "Das wird man sehen."

Zuletzt wurden auch andere Vereine wie der FC Liverpool, Manchester City oder Real Madrid mit dem DFB-Ass in Verbindung gebracht.

Bayer Leverkusen hofft derweil, seinen Leistungsträger noch einige Jahre halten zu können. "Er hat hier ein wunderbares Umfeld mit Familie, Freunden und Verein. Als Spieler und als Persönlichkeit kann er bei Bayer 04 wachsen", betonte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes zuletzt im Gespräch mit "Sport Bild".