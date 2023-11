BVB braucht Königsklassen-Millionen für Transfers

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Der BVB nimmt in dieser Saison Kurs aufs Achtelfinale der Champions League

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund gibt in dieser Spielzeit eine beachtliche Figur in der Champions League ab, nach vier Spieltagen hat der BVB das Achtelfinale in der schweren Gruppe F im Blick. Wichtig ist aber zugleich, dass der Revierklub die Qualifikation für die erste Ausgabe der reformierten Königsklasse schafft. Denn nur dann wäre das nötige Geld für einen Kader-Umbau vorhanden.

Die Qualifikation für die Champions League ist für Vizemeister BVB auch in dieser Saison das klar formulierte Ziel. Nach zehn Spieltagen rangiert Schwarz-Gelb auf Platz vier, über den das Ticket für die Königsklasse noch gelöst werden kann.

Gegen einige der direkten Konkurrenten muss Dortmund aber in den nächsten, durchaus richtungsweisenden Wochen erst noch ran: Nach der Partie beim VfB Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr), aktuell auf Platz drei, folgen unter anderem die Duelle gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen (3.12.) und Pokalsieger RB Leipzig (9.12.).

UEFA schüttet mehr Geld für Achtelfinal-Ticket aus

Dass die Partien in den kommenden Wochen nicht nur aus sportlicher, sondern auch aus finanzieller Sicht ungemein wichtig sind, schlüsselte nun die "Sport Bild" auf. Denn: In der neu reformierten Champions League sind die Fleischtöpfe noch einmal größer.

In der Gruppenphase richtet jede der 36 Mannschaften ein Heimspiel mehr aus, da insgesamt acht statt sechs Partien gespielt werden, die Gegner werden gelost. Die ersten Acht qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale, die zweiten Acht spielen ein K.o-Runden-Playoff mit Hin- und Rückspiel gegen die dritten Acht. Die Mannschaften auf den Plätzen 29 bis 36 scheiden aus.

Klubs, die das Achtelfinale erreichen, bekommen nach Angaben des Sportblattes künftig 15 Millionen Euro mehr Geld - also 80 statt bislang 65 Millionen Euro. Sollte sich der BVB über die K.o.-Runden-Playoffs für die Runde der letzten 16 qualifiziert und somit ein weiteres Heimspiel ausgerichtet haben, könnte Schwarz-Gelb durch Ticket-Einnahmen und Sponsorengeldern insgesamt 20 Millionen Euro eingenommen haben.

BVB braucht Geld für Verstärkungen

Da der BVB - anders als in den vergangenen Jahren - keinen Spieler in seinen Reihen hat, für den große Transfererlöse erzielt werden können, wären die Mehreinnahmen durch die Champions League umso wichtiger, argumentiert "Sport Bild".

Nur so könne sich die Borussia auf dem Transfermarkt adäquat verstärken, heißt es. Spätestens im Sommer 2024 will sich Borussia Dortmund in der Abwehr verstärken: Gesucht wird ein neuer Rechts- sowie womöglich ein neuer Innenverteidiger. Ein Ziel sei es zudem, auf dem Transfermarkt Spieler mit großem Entwicklungspotenzial zu verpflichten.