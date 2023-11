Der VfB-Plan mit Guirassy

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Serhou Guirassy trainiert wieder beim VfB Stuttgart mit

Der VfB Stuttgart rüstet sich für den Bundesliga-Kracher gegen Borussia Dortmund. Für das Comeback von Top-Stürmer Serhou Guirassy gibt es einen klaren Plan. Spielt er gegen den BVB?

Serhou Guirassy ist zurück auf dem Platz. Am Montag machte er eine intensive Einheit auf dem Trainingsplatz der Stuttgarter, wenn auch ohne Torabschlüsse. Sollte er am trainingsfreien Dienstag keine Schmerzen haben, steht dem Comeback in der Bundesliga am Wochenende wohl nichts im Wege.

Für die Startelf im Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/sport.de-Live-Ticker) reicht es aller Voraussicht nach aber noch nicht.

VfB Stuttgart: Eine Halbzeit gegen BVB mit Guirassy?

Nach Informationen der "Bild" gehen die VfB-Verantwortlichen davon aus, dass der Nationalspieler Guineas für 45 Minuten auf dem Platz stehen könnte, falls es bis Samstag keine weiteren Komplikationen geben sollte.

Aktuell wir der Trainingsumfang des Angreifers täglich gesteigert. Die Hoffnung in Stuttgart sei groß, dass er mindestens auf der Bank sitzen werde.

Damit hätten die Schwaben ihre gefährlichste Tor-Waffe zurück. Der VfB Stuttgart vermisste in den vergangenen beiden Ligaspielen seinen Stürmer schmerzlich.

Muskelverletzung stoppte Guirassy beim VfB Stuttgart

Guirassy verpasste die vergangenen drei Pflichtspiele aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel, die er sich gegen Union Berlin vor drei Wochen zugezogen hatte.

In den ersten acht Bundesligaspielen der laufenden Saison traf der Nationalspieler Guineas wahnsinnige 14 Mal. Und kaum fehlte der Tor-Gigant, patzten die Schwaben. Erst in einem wilden Spiel gegen Hoffenheim (2:3), dann in einer nicht minder wilden Partie gegen den schwäbischen Nachbarn Heidenheim (0:2).

Inzwischen hat Bayerns Stürmer Harry Kane den VfB-Angreifer in der Torschützenliste überholt (15). Im Heimspiel am Samstag könnte Guirassy wieder zurückschlagen im Kampf um die Tor-Krone.