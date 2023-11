So ist die Tönnies-Rückkehr auf Schalke doch noch möglich

Noah Wedel via www.imago-images.de

Kehrt Clemens Tönnies noch einmal zum FC Schalke 04 zurück?

Es ist derzeit eine Diskussion rund um den FC Schalke 04, die ebenso leidenschaftlich wie kontrovers diskutiert wird: Sollte sich der Fußball-Zweitligist um eine Rückkehr des einstigen Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies bemühen? Mittlerweile zeichnet sich immerhin ab, wie ein Comeback des Fleisch-Milliardärs genau aussehen könnte.

Zweimal hatte Tönnies seinem Herzensverein, für den er zwischen 2001 und 2020 als Aufsichtsratsboss in der ersten Reihe stand, in den letzten eineinhalb Jahren seine finanzielle Unterstützung angeboten. Beide Male wurde Tönnies ignoriert.

Im März 2022, nachdem sich der FC Schalke 04 gerade von Hauptsponsor Gazprom getrennt hatte, wollte Tönnies mit seinem Fleischerei-Konzern zu den gleichen Konditionen wie der russische Energie-Riese einspringen - mit unbegrenzter Laufzeit.

Und auch im vergangenen Sommer wollte der 67-Jährige mit seiner Tönnies-Gruppe als Hauptsponsor einspringen, hätte laut einem "Sport Bild"-Bericht wohl zwei Millionen Euro mehr gezahlt als die Brauerei Veltins, welche letztlich den Zuschlag für die Brust auf dem neuen S04-Trikot erhielt.

Trotz dieser bitteren Pillen für den Ostwestfalen ist eine Rückkehr zu den Königsblauen noch immer nicht gänzlich vom Tisch. Dieses Mal hat sich bei Schalke 04 selbst eine Gruppierung gebildet, die den schwerreichen Fleischfabrikanten zurückholen wollen. Die finanzielle Power sowie die Strahlkraft des Namens Tönnies sind dabei die Hauptgründe.

In Gelsenkirchen hat sich längst eine Opposition zum derzeitigen Aufsichtsrat um den Vorsitzenden Axel Hefer gebildet, der einst selbst im Jahr 2016 gegen Tönnies mobil machte - damals noch ohne Erfolg.

FC Schalke 04: Clemens Tönnies soll "etliche Anrufe" erhalten haben

Mittlerweile soll Tönnies laut einem "Sport Bild"-Bericht "etliche Anrufe" von potenziellen Unterstützern erhalten haben, die sich eine Rückkehr des Unternehmers zum Zweitligisten sowie einen Sturz Hefers mit seiner Hilfe wünschen.

Das ehemalige Aufsichtsratsmitglied Dirk Metz wurde dazu von dem Fachmagazin zitiert: "Schalke 04 befindet sich trotz jüngster sportlicher Lichtblicke in einer Situation, in der die Zukunft des Klubs sportlich und wirtschaftlich auf dem Spiel steht. Die aktuelle Lagerbildung im Klub ist in dieser Situation hochgefährlich. In einer Krise, ob im Sport, im Unternehmen oder in der Politik, müssen die Kräfte gebündelt werden. Das ist auf Schalke dringend geboten."

Diese Bündelung könne nach Ansicht des einstigen Tönnies-Vertrauten bestenfalls in dem Comeback des Konzernbesitzers münden: "Ich warte darauf, dass die Vereinsführung keine alten Animositäten pflegt, sondern sie ad acta legt. Zusammenführen und nicht Spalten muss das Gebot der Stunde sein. Dazu gehört auch, das Verhältnis zu Clemens Tönnies zu klären, eine dauerhafte vernünftige Basis mit ihm zu finden. So zu tun, als sei der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende ein x-beliebiger Sponsor, ist abwegig und zeigt eine Einstellung, die Schalke sich in der Situation, in der unser Verein sich befindet, schlicht nicht länger leisten kann."

Eine Rückkehr Tönnies' zum FC Schalke 04 scheint nicht länger ausgeschlossen. Der erste Schritt dazu muss mittlerweile aber wohl definitiv von der derzeitigen Klubführung um Axel Hefer selbst kommen.