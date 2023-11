Haaland bedankt sich bei Kollegen mit Luxusgeschenk

IMAGO/MI News

Erling Haaland spielt seit 2022 für Manchester City

Torjäger Erling Haaland trifft fast nach Belieben. Damit das so bleibt, müssen seine Mitspieler viel ackern. Der Norweger wiederum bedankt sich mit einem speziellen Geschenk.

In jedem Spiel ein Treffer. Tor-Gigant Erling Haaland liefert auch in der laufenden Saison surreale Zahlen. Der 23-Jährige erzielte in 11 Ligaspielen für Manchester City bisher 11 Tore, genauso traf er in vier Partien in der Champions League vier Mal. Im Schnitt also ein Treffer pro Einsatz.

Der Norweger lässt die Rekorde purzeln. Zuletzt stellt er mit schon 50 Torbeteiligungen in nur 39 Einsätzen einen weiteren auf.

Erling Haaland bedankt sich bei den City-Kollegen

"Erling ist der einzige Spieler, den ich kenne, der während einer Torflaute immer noch Tore schießt. Er ist inzwischen so gut, dass es direkt eine Breaking News ist, wenn er mal nicht trifft", sagte Jan Åge Fjørtoft zur "Sport Bild".

Wie das Blatt aus der Kabine erfahren hat, sei die starke Haaland-Performance nur durch eine massive Anstrengung seiner Teamkollegen möglich. Um seine Torgefahr auszuspielen, benötigt er viel Platz - und genau den müssten die Mitspieler durch viel Laufarbeit erst kreieren.

Daher hat sich Haaland etwa Besonderes überlegt und allen Kollegen eine teure Luxusuhr geschenkt (für die Marke ist er auch Botschafter). Eine ähnliche Aktion hatte er bei seinem Abschied von Borussia Dortmund im Sommer 2022 umgesetzt. Als Abschiedsgeschenk hinterließ er allen BVB-Mitspielern und wichtigen Mitarbeitern eine Luxusuhr.

Damit Haaland wie zuletzt im Königsklassen-Spiel gegen die Young Boys Bern weiter fleißig netzt (zwei Tore beim 3:0-Sieg) setzt er auf teils unorthodoxe Methoden. So klebe er sich zum Schlafen den Mund zu, um nur durch die Nase zu atmen und den Schlaf zu verbessern. Am Tag trage er mehrere Stunden eine Blaulicht-Schutzbrille, plauderte er aus.

"Viele Dinge zu tun ist nicht gut, aber jeden Tag über einen längeren Zeitraum kleine Dinge zu tun, zahlt sich wirklich aus", erklärte er in einem Interview.