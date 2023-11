Kimmich-Abschied vom FC Bayern? Insider lässt aufhorchen

IMAGO/Michael Deines/M.i.S.

Joshua Kimmich spielt seit über acht Jahren für den FC Bayern

Ist der FC Bayern ohne Joshua Kimmich besser? Nein, sagt Michael Reschke. Bei der Frage, ob sich die Wege zwischen den Münchnern und dem Mittelfeldspieler künftig trennen könnten, will sich der ehemalige Technische Direktor des deutschen Rekordmeisters hingegen nicht festlegen.

Die 4:0-Gala des FC Bayern gegen Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga hat zu einer Debatte geführt, ob die Münchner ohne Kimmich womöglich sogar besser sind. Zur Erinnerung: Der 28-Jährige hatte gegen den BVB gesperrt gefehlt. Leon Goretzka und Konrad Laimer überzeugten in Kimmichs Abwesenheit als Mittelfeld-Pärchen.

"Das ist eine hirnrissige Diskussion. Wenn man die letzten 20 bis 30 Bundesliga-Jahre betrachtet, dann wird es in diesem Zeitraum wenige Spieler gegeben haben, die so konstant starke Leistungen abgeliefert haben wie Joshua Kimmich", brach Michael Reschke im Interview mit "Sport1" eine Lanze für den Nationalspieler.

"Keiner, der sich ernsthaft mit Profifußball auseinandersetzt, kann einem solchen Spieler die Qualität und die Konstanz absprechen", legte der ehemalige Technische Direktor des FC Bayern nach. Reschke hatte von 2014 bis 2017 an der Säbener Straße gearbeitet. Kimmich heuerte im Sommer 2015 in München an.

Gleichzeitig betonte Reschke, dass der Mittelfeldmann derzeit "nicht seine beste Phase" habe. Der 66-Jährige glaubt aber weiterhin an Kimmich. "Eins ist aber sicher: Jo wird sich da wieder rauskämpfen", so Reschke.

Kimmich-Abschied vom FC Bayern? Das sagt Michael Reschke

Kimmich ist noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. Reschke schließt nicht aus, dass der Routinier irgendwann nochmal ein neues Abenteuer starten könnte.

"Irgendwann ist vielleicht auch einfach mal der Punkt erreicht, an dem du für dich entscheidest, etwas anderes zu machen, an dem dir eine neue Kabine und ein neues Umfeld guttun und dich weiterbringen können. Vielleicht will ja auch der FC Bayern nach acht Jahren mit Jo Kimmich eine Veränderung. Ich würde das nicht komplett ausschließen", so der FCB-Insider.

Gleichzeitig schränkte Reschke ein: "Am Ende muss der Jo das aber mit sich, seiner Familie und natürlich dem FCB ausmachen."