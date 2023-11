BVB-Anekdote: So reagierte Favre auf Bellingham

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Jude Bellingham absolvierte 17 Spiele unter Lucien Favre beim BVB

Jude Bellingham hat in seinen drei Jahren bei Borussia Dortmund für viele Highlights gesorgt und in diesem Sommer zudem eine stattliche Ablösesumme in die Kassen der Schwarz-Gelben gespült. Dass der heute gerade einmal 20-Jährige beim BVB so durchstarten würde, hätte vor allem ein ehemaliger Trainer nicht gedacht: Lucien Favre. Dessen Reaktion auf den damaligen Transfer-Vorschlag zieht bis heute weite Kreise. Nun wurde der genaue Wortlaut enthüllt.

Fehler gehören zum Leben, das musste auch Lucien Favre als Trainer von Borussia Dortmund bereits schmerzlich erfahren. Nach nur anderthalb Jahren wurde das Engagement des Schweizers beim BVB im Dezember 2020 vorzeitig beendet.

Einige Monate zuvor hatte Favre jedoch noch den Kader für 2020/2021 planen dürfen, wo ihm eine Fehleinschätzung unterlief, die ihn bis heute verfolgt. Bei dieser geht es ausgerechnet um Jude Bellingham, welcher zuletzt für sage und schreibe 103 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte.

Favre-Einschätzung hallt noch immer nach

Bellingham wurde Favre jedenfalls vom damaligen Sportchef Michael Zorc im Sommer 2020 nach vorangegangenem Scouting als mögliches entwicklungsfähiges Talent für den BVB vorgeschlagen. Schon der "kicker" hatte ein Jahr später berichtet, dass Favre als erste Reaktion die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hätte, dass Zorc tatsächlich fast 30 Millionen Euro für einen so jungen Spieler ausgeben wollte, der zudem noch aus der zweiten Liga kam.

Die "Sport Bild" hat nun nach dem Abschied Bellinghams sogar den genauen Wortlaut Favres parat. Demnach soll dieser damals gesagt haben: "Was soll ich mit einem englischen Teenager?" Ein Satz, der bis heute nachhallt. Denn Bellingham mauserte sich in Dortmund trotz seines jungen Alters in Rekordzeit zum Leistungsträger und Stammspieler.

Auch Favre erkannte schnell, dass seine große Skepsis verfehlt war. 17 Spiele schenkte der Schweizer dem englischen Teenager, der sich in seinem ersten Liga-Einsatz gleich mit einer Vorlage beim Coach bedankte. Wettbewerbsübergreifend waren es am Ende drei Assists und ein Tor für Bellingham unter Favre, bis dieser als BVB-Trainer seinen Hut nehmen musste.