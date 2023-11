Hat der FC Bayern bei diesem Top-Talent gepennt?

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Kenan Yildiz spielte in der Jugend zehn Jahre lang für den FC Bayern

Am Dienstagnachmittag verkündete der italienische Rekordmeister Juventus Turin stolz, dass zwei seiner größten Talente fortan fest in den Profi-Kader befördert werden: Neben Dean Huijsen gehört auch Kenan Yildiz nun fest dem Team von Cheftrainer Massimiliano Allegri an. Der 18-jährige Youngster durchlief beim FC Bayern zehn Jahre lang alle Jugendstationen - und wurde dann ziehen gelassen.

Hat der deutsche Rekordmeister das riesige Potenzial, welches offensichtlich in dem gebürtigen Regensburger schlummert, nicht erkannt oder falsch eingeschätzt? Kenan Yildiz selbst berichtete gegenüber der "Sport Bild" zumindest offen davon, dass sich der FC Bayern schlichtweg zu spät um ihn bemüht habe.

"Als klar war, dass ich wechseln möchte, haben sich Hasan Salihamidzic (damals Sportvorstand beim FC Bayern, Anm. d. Red.) und Marco Neppe (Technischer Direktor beim FC Bayern) bei meinem Management gemeldet, sich noch einmal intensiver bemüht. Sie wollten mich sehr gerne halten. Aber es war Zeit für den Schritt weg aus München, die beste Option war der Wechsel nach Turin", meinte der Mittelfeldspieler in dem Fachmagazin.

Yildiz entwickelte sich seit seinem Wechsel im Sommer 2022 zu Juve stetig weiter, machte in der A-Jugend und der zweiten Mannschaft des Klubs auf sich aufmerksam. In diesem Jahr folgten dann die nächsten Sprossen auf der Karriereleiter: Fünf Kurzeinsätze stehen bislang für den Teenager in der Serie A zu Buche, am Dienstag dann die endgültige Beorderung in den Profi-Kader der Alten Dame.

Damit nicht genug: Jüngst debütierte Kenan Yildiz sogar schon für die türkische A-Nationalmannschaft, durfte im EM-Qualifikationsspiel gegen Kroatien (1:0) ran.

Auch bei der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft scheinen die Verantwortlichen das Mittelfeld-Juwel nicht auf dem Schirm gehabt zu haben.

Ex-Bayern-Talent von Juve begeistert: "Macht unglaublich viel Spaß"

"Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater Türke. Ich habe seit der U17 für die Türkei gespielt, darauf bin ich sehr stolz. Deutschland ist nie auf mich zugekommen, hat mich nie kontaktiert. Deswegen gab es die Option nicht, die Frage hat sich nicht gestellt. Ich bin sehr glücklich, für die Türkei aufzulaufen", so das Ex-Bayern-Talent über seine Länderspiel-Nominierung.

Der erste Startelf-Einsatz für Juventus Turin ist längst nur noch eine Frage der Zeit, womöglich ist es schon am kommenden Wochenende beim Heimspiel gegen Cagliari Calcio (Samstag, 18:00 Uhr) so weit.

"Ich habe von Anfang an geglaubt, dass ich es bei Juve schaffen werde. [...] Es macht unglaublich viel Spaß", brennt Yildiz längst auf die bevorstehenden Aufgaben.