Rekordbilanz macht BVB gegen Stuttgart Hoffnung

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Schaffen es Emre Can vom BVB und Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart nach ihren Verletzungen wieder in den Kader?

Borussia Dortmund reist mit wieder etwas breiterer Brust zum Bundesliga-Topspiel nach Stuttgart. Nach der herben 0:4-Klatsche gegen die Bayern in der Vorwoche rehabilitierte sich der BVB mit einem 2:0-Erfolg gegen Newcastle in der Champions League. Zudem weisen die Schwarz-Gelben eine Rekordbilanz gegen die Schwaben auf.

Dritter gegen Vierter: Die Partie am 11. Bundesliga-Spieltag zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund ist ein Überraschungstopspiel. Das liegt am Gastgeber aus Stuttgart, der in dieser Saison stark aus den Startlöchern gekommen ist.

In der vergangenen Saison rettete sich der VfB erst in der Relegation - steht nach zwischenzeitlichen sechs Siegen in Serie sogar auf Rang drei der Tabelle. Allerdings: Ohne Tor-Versicherung Serhou Guirassy hakte es zuletzt etwas, die vergangenen beiden Partien gegen Hoffenheim (2:3) und Heidenheim (0:2) gingen verloren.

BVB will wieder drei Punkte aus Stuttgart entführen

Jetzt reist Vizemeister Borussia Dortmund nach Bad Cannstatt. Und der VfB ist so etwas wie der Lieblingsgegner der Westfalen. Denn bei keinem anderen Team siegte der BVB auswärts öfter als beim VfB Stuttgart. Ganze 16 Mal nahmen die Schwarz-Gelben drei Punkte mit.

Insgesamt ist die Bundesligabilanz der beiden Traditionsklubs sehr ausgeglichen. Stuttgart siegte 40 Mal, der BVB hat mit 41 Erfolgen knapp die Nase vorne, Unentschieden gab es 25 Mal.

Zwar steht der Vizemeister bei fünf Partien gegen den VfB in Folge ohne Niederlage, doch in Erinnerung ist vor allem der letzte Auftritt im Stuttgarter Stadion.

Trotz einer komfortablen Führung und einer Überzahl verspielte der BVB am 28. Spieltag der Vorsaison den Sieg und musste sich mit einem 3:3 begnügen - damals ein heftiger Dämpfer im knappen Meisterschaftsrennen mit dem FC Bayern, das schlussendlich erfolglos endete. Auch an diesem Samstag wäre ein Dreier erneut wichtig, der Rückstand auf die Bayern (für beide Teams) beträgt fünf Zähler - auf Spitzenreiter Leverkusen schon sieben.