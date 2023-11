Ärzte des FC Bayern packen über Neuers Horror-Verletzung aus

IMAGO/Ulrich Wagner

Manuel Neuer fehlte dem FC Bayern monatelang

Aus der medizinischen Abteilung des FC Bayern sickern immer mehr Details zur Schwere der Verletzung durch, die Kapitän Manuel Neuer monatelang außer Gefecht setzte.

Tiefe Einblicke in das Thema gibt die 32-minütige Dokumentation "Kampf ums Comeback – Manuel Neuers Weg", die der deutsche Rekordmeister am Dienstag veröffentlichte.

Nach seinem folgenschweren Unfall bei einer privaten Ski-Tour im Anschluss an die enttäuschende WM in Katar rief Neuer zuerst Dr. Jochen Hahne an, der sowohl für den FC Bayern als auch für die deutsche Nationalmannschaft arbeitet.

"Dann haben wir, würde ich sagen, eine Minute über das Trauma und über die Schmerzen gesprochen", schilderte der Mediziner in der Doku. "Dann habe ich versucht schnell zu denken, was die beste Option für ihn wäre. Ich weiß noch, wie ich ihm dann gesagt habe: 'Versuche jetzt nicht ins Tal zu kommen, sondern, wenn du die Möglichkeit hast, versuch den Hubschrauber aus Murnau zu holen!' Weil die sind wirklich sehr, sehr gut spezialisiert darauf.

In der Murnauer Unfallklinik wurde dann das wahre Ausmaß der Verletzung festgestellt. "Man muss sich vorstellen, dass einmal der ganze Unterschenkel gebrochen war, das Schienbein, aber auch das Wadenbein. Es war eine sehr schwere Verletzung - wahrscheinlich die schwerste Verletzung, die wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hier beim FC Bayern im Zusammenhang mit dem Profi-Fußball gesehen haben", schilderte Prof. Dr. Peter Ueblacker, ebenfalls ein Mitglied des Ärzteteams beim FC Bayern.

FC Bayern: Keine Zweifel an Manuel Neuers Comeback

Zwischenzeitlich kamen in der Öffentlichkeit sogar Zweifel an einem Comeback des Weltmeisters von 2014 auf.

"Wir haben aber nie bezweifelt, dass er zurückkommt, weil er Manuel Neuer ist", sagte Ueblacker. Auch Hahne erklärte: "Wir waren immer fest davon überzeugt, dass es klappt."

Nach zehn Monaten harter Reha mit vielen Rückschlägen folgte im Bundesligaspiel gegen Darmstadt 98 (8:0) dann Neuers Rückkehr auf den Platz.

"Es erfordert eine besondere Willenskraft, das so zu überstehen und dann so zurückzukommen. Umso größer ist der Respekt, dass er sich immer weitergekämpft hat bis dahin, wo er jetzt glücklicherweise ist", sagte Ueblacker.