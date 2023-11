Hummels-Spitze wegen Nicht-Berücksichtigung?

IMAGO/Kirchner/Noah Wedel

Mats Hummels (r.) wäre wohl auch gerne Man of the Match geworden

Mats Hummels war am Dienstagabend wieder einmal der große Stabilisator in der Abwehrreihe von Borussia Dortmund. Beim 2:0-Heimsieg des BVB in der Champions League gegen Newcastle United zeigte der Routinier einmal mehr eine starke Partie als Innenverteidiger, bekam von sport.de die Note 1,5. Auf die Auszeichnung als Man of the Match wartete er allerdings auch dieses Mal vergeblich.

Statt des 34-Jährigen, der beim BVB aktuell aus der Viererkette gar nicht wegzudenken ist, wurde sein Mannschaftskollege Julian Brandt mit dem Spieltags-Award ausgezeichnet, der von der UEFA nach den Spielen in der Königsklasse vergeben wird.

Nachdem der deutsche Nationalspieler die "MotM"-Auszeichnung erhielt, diese später auch in seiner Instagram-Story postete, soll er laut "Prime"-Reporter Sebastian Benesch auf dem Weg in die Kabine von Mats Hummels scherzhaft angesprochen worden sein mit den Worten: "Julian, hast du meinen Pokal bekommen?"

Offenbar war die kleine Spitze des Routiniers eine Anspielung darauf, dass die Defensivspieler es grundsätzlich deutlich schwieriger haben als ihre offensiven Kollegen, für solche individuelle Auszeichnungen berücksichtigt zu werden.

Schon vor zwei Wochen hatte es ein ähnliches Themenfeld gegeben, als anstellte des herausragenden BVB-Keepers Gregor Kobel dessen Teamkamerad Donyell Malen zum "Man of the Match" gekürt wurde.

Brandt lobt BVB-Mannschaftskollegen

Julian Brandt selbst zeigte sich nach Abpfiff im "Prime Video"-Mikrofon höchst diplomatisch, als er auf die persönliche Auszeichnung angesprochen wurde.

"Wir haben heute zu Null gespielt, Greg (Kobel, Anm. d. Red.) war zu jeder Zeit da, wir haben mit Fülle (Füllkrug) den Dosenöffner gehabt. Er war da, das tat ihm persönlich auch sehr gut. Karim (Adeyemi) kommt langsam in die Spur, ich fand Salih Özcan heute sehr, sehr gut. Die Innenverteidiger (Hummels und Schlotterbeck) haben es auch super gemacht, also durch die Bank haben die Jungs heute alle ihren Job gemacht und dementsprechend hänge ich das jetzt nicht zu hoch", so der 27-Jährige mit einem Grinsen im Gesicht.