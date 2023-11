Transfer-Priorität des FC Bayern enthüllt

IMAGO/Markus Fischer

Wie plant der FC Bayern auf dem Transfermarkt?

Der FC Bayern will sich im Januar auf dem Transfermarkt nach Verstärkungen umsehen. Der deutsche Rekordmeister möchte seinen Fokus in diesem Zusammenhang offenbar auf die Defensive legen.

Laut Informationen von "tz" und "Münchner Merkur" liegt die Priorität des FC Bayern auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger.

Mit Minjae Kim, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt stehen momentan lediglich drei erfahrene Spieler für die Abwehrmitte im Kader. De Ligt (Teilriss des Innenbandes im rechten Kniegelenk) fehlt dem FC Bayern voraussichtlich noch mehrere Wochen.

Die Personaldecke an der Säbener Straße ist fraglos dünn. Daher prüfte der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga zuletzt eine Verpflichtung von Jérôme Boateng. Die Verantwortlichen sahen letztlich aber von einer Rückhol-Aktion ab.

FC Bayern: Bekommt Tuchel seine Wünsche erfüllt?

Cheftrainer Thomas Tuchel wünscht sich beim FC Bayern aber wohl nicht nur einen neuen Innenverteidiger. Laut "kicker" würde der 50-Jährige gerne noch einen neuen Mann für die rechte Abwehrseite sowie einen Sechser begrüßen.

Im Sommer wurde an der Isar intensiv über den Kauf einer sogenannten "Holding Six" diskutiert. Die Verpflichtung von Joao Palhinha (FC Fulham) scheiterte am Deadline Day. Der Portugiese wird beim deutschen Serienmeister aktuell ebenso gehandelt wie Kalvin Phillips (Manchester City) und Martin Zubimendi (Real Sociedad).

"Wenn wir weiterhin in drei Wettbewerben stehen, muss man analysieren, was benötigt wird. Unser Trainer kriegt alles, was notwendig ist", hatte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß zuletzt bei einer Wohltätigkeits-Veranstaltung des Vereins klargestellt.

Ob das überraschende Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal gegen Drittligist 1. FC Saarbrücken (1:2) an diesem Versprechen groß etwas ändert, bleibt vorerst abzuwarten. Der Fokus liegt angeblich auf der Innenverteidigung.